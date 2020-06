Minecraft Dungeons v budoucnu dostane podporu cross-platform hraní

Minecraft Dungeons zatím neumožňuje hráčům z rozdílnými platformami, aby hráli společně. To ovšem neznamená, že by se hra podobné funkce nedočkala. V budoucnu totiž cross-play chtějí tvůrci hry do své kostičkované variace na Diablo přidat. Vývojáři přidali otázku na cross-play k často kladeným otázkám na svoji hru a rovnou na ni tedy i odpověděli.

"Při spuštění hry cross-platform hraní Minecraft Dungeons nepodporuje. Naším cílem je, aby si každý mohl zahrát bez ohledu na platformu a těšíme se na spuštění cross-platform v budoucnu s některým z nadcházejících updatů zdarma," vysvětlují vývojáři. Zatím se ale nezmiňují, zda do této funkce zahrnou všechny platformy, nebo půjde pouze o spojení vybraných zařízení. Vzhledem k tomu, že hra je dostupná v rámci Xbox Game Passu i na PC, je velmi pravděpodobné, že právě PC a Xbox by se mohly spojit jako první. Jak to ale skutečně bude, musejí odhalit až vývojáři.