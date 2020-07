Minecraft jako deskovka funguje, ztrácí ale kreativitu PC verze | Recenze

Co baví Jednoduchá pravidla

Využití kostky materiálů

Plánování staveb Co vadí Chybí kreativita z Minecraftu

Souboje mohly být akčnější

Levnější provedení 7 /10 Hodnocení

Deskových her podle těch počítačových je mnoho – máme tu třeba skvělé This War of Mine, God of War či Blodborne, objevil se ale třeba i Doom a s výčtem bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Nyní přichází další a to v podobě Minecraft: Builders & Biomes. Podobně jako ostatní tituly, i zde se míří hlavně na fanoušky počítačové předlohy, čemuž napomáhá i oficiální licence od Mojangu. Česky hru vydává Ravensburger.

Díky tomu tak uvnitř, i na krabici, najdete grafiku, postavy i příšery (moby) z Minecraftu včetně typické kostičkované grafiky. Uvnitř krabice se pak nachází poměrně velké množství kartonu – různých dílků budov, mobů a zbraní. Zkušené deskovkáře zde překvapí, že se nejedná o klasickou tloušťku a vše je lehce z měkčího papíru. Herně to většinou ničemu nepřekáží. V rámci deskových her se jedná o poměrně nestandardní řešení. Každý hráč má k tomu svou základní desku a k dispozici je i velká krychle složená z malých dřevěných kostiček, ze kterých budete stavět vlastní budovy. Zde trochu vadí menší tloušťka, kdy ohrada pro snadnější tvorbu krychle působí značně nestabilně a nedrží tvar. Na druhou stranu ale oceňuji, že ji tvůrci do hry dali a jednotlivé kostky tak stačí do ní jen nasypat a je hotovo.



Hrací plán je složen z jednotlivých dílků budov a mobů. K dispozici je centrální krychle sloužící pro sbírání materiálů na stavbu.

O tom je ostatně celá hra – chodíte po šachovnicovém hrací plánu, stavíte domy do svého hráčského prostoru, bojujete s moby a snažíte se za tři velká kola sesbírat více bodů, než soupeři. Hra je pro 2-4 hráče a oficiálně od 10 let, u zkušenějších bych se ale nebál jít s věkem i níže – hra je totiž opravdu jednoduchá a nabízí i jednodušší variantu bodování, jedná se tak o ideální vstupní hru do světa deskovek.

Autoři se zde opravdu hodně snažili, aby vše bylo jasné a snadno pochopitelné, zaměření hlavně na děti a rodinné hraní je tak opravdu zřejmé. To ale není vůbec na škodu, pro náročné hráče deskovek ale Minecraft není, možná jako hra na vyplnění času mezi většími tituly. Herní doba je totiž velmi příjemná – pohybuje se mezi půlhodinkou až hodinou, dle počtu hráčů, což je přesně tak akorát.

Ve svém tahu musíte provést dvě různé akce – pohyb, sběr bloků či zbraní, stavba, či boj s mobem. Pohyb přitom funguje velmi jednoduše. Herní plán se skládá z jednotlivých dílků budov a mobů, které jsou rozestavěné do klasické čtvercové matice a herní postavy se pohybují na průsečících mezer, nikdy ne na dílcích samotných. Svým pohybem se pak přibližujete k budovám, které chcete postavit, či mobům, které chcete porazit.



Pro stavbu potřebujete prvně sesbírat potřebný materiál.

Stavba probíhá jednoduše – prvně v rámci akce sběr vezmete dva bloky z centrální krychle, brát přitom můžete jen ty, které jsou volné shora a alespoň ze dvou bočních stran. Stavba je pak samostatná akce a stačí zahodit potřebné kostky, které jsou na budově, vedle které stojíte, vyobrazené. Následně si dílek z hracího plánu vezmete a položíte na svou desku. Ta je složena z jednotlivých polí biomů a snažíte se tvořit řady, což přináší kýžené vítězné body.

Hra je rozdělena na tři části, přičemž na konci každé fáze se hodnotí, jak jste uspěli s vašimi stavbami. Napoprvé se hodnotí, kolik stejných biomů se vám dotýká – každý je jinak ohodnocený a získáte tolik bodů, kolik si nejvíce napočítáte. Napodruhé hodnotíte stavební materiál, ze kterého jsou stavby postavené a napotřetí jejich typ. Každá kartička má všechny tři symboly, které se ale různí a tak musíte dobře plánovat, kam co postavíte, abyste získali co nejvíce bodů nejen v aktuálním bodování, ale i v těch příštích.

Vše funguje jak má, chybí ale větší kreativita

Hra má tak překvapivou strategickou hloubku a systém plánování mě opravdu bavil – z jednoduché hráčky se totiž stává hra, která umí potrápit vaše závity. Přitom to ale nedělá množstvím pravidel a tak zůstává velmi přístupná. Ideální způsob, jak naučit mladistvé plánovat dopředu a vše si spočítat i s ohledem na příští tahy.

Podobně fungují souboje. Každý z hráčů má počáteční vybavení, které umí uštědřit určité množství zásahů, symbolizované srdíčkem. Při souboji pak všechny své zbraně zamíchá a táhne tři náhodné – pokud dá alespoň tolik zásahů, kolik má mob na sousedícím poli životů, vyhrál a bere si jej k sobě. Opět je tak nutné plánovat a spočítat si, jak je pravděpodobné že dáte dostatek zásahů právě na tuto příšeru. Na okrajích plánu pak můžete získávat lepší zbraně a tím se připravit na záludnější protivníky. jejich skolení navíc nepřináší jen body, ale i další výhody ve formě bonusů, takže se bojovat opravdu vyplatí.



Boj funguje postupným taháním tří zbraní. Bodování probíhá na konci každé fáze.

A to je vše. Hra funguje jak má, kola jsou velmi rychlá a nabízí i dostatek strategických možností a rozhodnutí. Ať už při stavbě, či boji a sběru surovin a zbraní. Sama o sobě tak obstojí jako slušná vstupní deskovka a proto mě až mrzí, že je naroubovaná na téma Minecraftu. Ne, že by zde překáželo, ale od deskové hry z tohoto světa bych očekával větší kreativitu, pro kterou je Minecraft tak známý a oblíbený.

Stavba budov je zde zjednodušená na prosté zahození materiálů dle zadání a to je vše. Tak trochu jsem doufal, že zde bude podobný systém, jako v deskové hře Fuji Koro, kde jednotlivé kostičky skládáte do obrazců a vytváříte si tak zbraně, přilby a sandály. Bohužel se ale tvůrci rozhodli jít jinou cestou. Trochu mě mrzí i systém soubojů, kde se můžete připravit získáním lepších zbraní, vše je pak ale řešeno prostým otočením tří dílků. Osobně bych uvítal, když by hra byla více hráčštější a umožnila dále nějak reagovat, to už by se ale herně a s náročností posunula jinam.

Název: Minecraft: Builders & Biomes

Vydavatel: Ravensburger

Počet hráčů: 2-4

Herní doba: 30-60 minut

Doporučený věk: 10 let

Doporučená cena: 1 169 Kč