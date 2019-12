Minecraft láká na RTX verzi hry aneb kostičky na steroidech

Minecraft je jednou z nejúspěšnějších her historie, která stále okupuje přední příčky popularity. Microsoft nelení a začátkem příštího roku nám chce přinést další milník - Minecraft RTX s podporou ray-tracingu, která pozvedne vizuální kvality kostiček na zcela novou úroveň.

Na výstavě GDC 2019 nám Nvidia předvedla zbrusu novou ukázku, která slibuje velké věci. Tvůrci do hry prostřednictvím patche přidávají formu ray-tracingu zvanou jakou path tracing, která poběží na verzi hry pro Windows 10. Prozatím se tak můžete podívat na ukázku a my se titulu budeme věnovat hned, jak jej dostaneme do rukou.