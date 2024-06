Minecraft přidává nové komnaty s výzvami. Update Tricky Trials zahrnuje i blok pro automatickou výrobu

Na téměř všech platformách si stále můžete pořídit Minecraft za poloviční cenu v rámci oslav 15. výročí hry. K této příležitosti se ale chystají i další novinky. Do kostičkových světů 13. června přibyde update Tricky Trials, který se týká verze Bedrock i Java. Tím hlavním, na co se můžete těšit, jsou nové oblasti, ve kterých se musíte vypořádat s náročnější výzvou.

Tyto síně budou plné pastí, skrytých překvapení a nepřátel. Jejich návštěva ale bude mít i svoje pozitiva. Narazit můžete také na poklady ukryté v novém bloku The Vault, tedy v trezoru. Nejdřív je ale potřeba najít klíč. Ten získáte za porážku všech nepřátel, kteří se v kobkách pohybují. The Vault má zároveň ještě jednu unikátní vlastnost. Pokud hrajete ve víc lidech, odměnu z něj získá každý. Na rozdíl od klasických truhel tak nenastane scénář, že si jeden hráč shrábne všechno pro sebe.

Kromě klasických zombíků či creeperů tady můžete potkat i dvojici nových nepřátel. Breeze na první pohled vypadá jako nevinný větříček. Ovšem proudy vzduchu dokáže ovládat velmi dobře, a tak mu nedělá problém vás odfouknout do dáli. Obzvlášť při střetech u propastí určitě bude nebezpečný. K němu se přidává bogged, což je jedovatá varianta kostlivce.

Pokud by na vás výzva byla moc jednoduchá, mezi poklady můžete najít také Omnious Bottle. Když ji vypijete, příští zkouška bude o poznání náročnější. Nebo si ji můžete schovat do vesnice, kde s jejím vypitím započne nájezd nepřátel. Vyšší obtížnost znamená lepší odměny. Jednou z nich je surovina potřebná k tvorbě nové zbraně. Do výbavy si můžete přidat palcát.

Do vašich základen se bude určitě hodit také další nový blok. Crafter vám jednoduše zautomatizuje výrobu. Stačí vybrat recept, dodat potřebné suroviny v dostatečném množství a už se o nic dalšího starat nemusíte. Jako obvykle i tento mechanismus funguje skrz redstone. Podobné kreace bylo možné vytvořit už dřív, od nového updatu už vám na to bude stačit jediný blok.

Zdroj: Minecraft