Minimal Affect je komiksově laděná parodie, vzdávající hold sci-fi žánru

Toadman Studios včera oznámili ztřeštěnou komediální sci-fi akci Minimal Affect, která se chystá na příští rok pro PC a konzole. Jak jste jistě pochopili z obrázků a trailer, jde o jakousi parodickou poctu sci-fi matadorům žánru v čele s Mass Effectem.

O hru se stará zkušený tým, který má sci-fi žánr v malíku a mělo by jít o komiksovou komedii, ve které se tým žoldáků vydá do vesmírných dálav za nebezpečnými dobrodružstvími. Přitom by ale neměla chybět pořádná dávka akce, propracované RPG prvky a boží postavy. To si necháme líbit.