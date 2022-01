Minimálně další tři díly Call of Duty vyjdou na PlayStation i po akvizici Microsoftu

Už minulý týden ředitel Xboxu Phil Spencer v rozhovorech uváděl, že nechce dělit komunity hráčů her od Activisionu na konzolích. To se týkalo hlavně spekulací ohledně toho, že by se Call of Duty mělo stát exkluzivitou pro platformy Microsoftu. S tím, že by se Call of Duty mělo i nadále objevovat na PlayStationu, mluví nový report Bloombergu. Podle jejich zdrojů mají na konzoli od Sony zamířit ještě tři díly této série, což zahrnuje i nástupce Call of Duty: Warzone.

Letošní díl od Infinity Ward by nebyl v ohrožení tak jako tak, protože akvizice Microsoftu bude dokončena až v polovině příštího roku. Oficiálně se sice nové Call of Duty ještě neukázalo, ale spekulace mluví o dalším přírůstku do podsérie Modern Warfare. Příští rok je na řadě studio Treyarch, které je oblíbené díky Black Ops. 2023 by měl být také rokem, kdy vyjde zmiňované pokračování battle royalu Warzone.

Co bude následovat po vydání této trojice, není vůbec jasné. Spencer sice tvrdí, že nechce dělit komunitu, ale Microsoft už v minulosti několikrát ve svých plánech otočil o 180°. Stále je tedy možné, že v budoucnu už nové díly Call of Duty na PlayStationu neuvidíme.