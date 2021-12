Miyazaki je fanda oldschoolovek. Bez ICO by prý Dark Souls nikdy nevzniklo

Při příležitosti 20. výročí od vydání kultovní adventury ICO v Japonsku tomuto dnes už klasickému počinu vzdalo hold mnoho slavných tvůrců ve článku Famitsu.

ICO – Intenzivní Citové Osvěžení aneb Tak trochu jiná hra

Jedním z nich byl i herní mág Hidetaka Miyazaki, který přiznal, že kdyby nehrál ICO u jeho kámoše, nikdy by nevstoupil do videoherní branže. „Když jsem dokončil studium na univerzitě a začal v nové práci, byl jsem nějakou dobu mimo hraní videoher, dokud jsem si jednoho dne na doporučení nezahrál u kamaráda doma ICO,“ vzpomíná. „Byl to krásný, nevšední zážitek s příběhem, o jakém se mi ani nesnilo. Hra mi doslova vyrazila dech. Právě proto jsem opustil firmu, pro kterou jsem tehdy pracoval a vstoupil jsem do FromSoftware. Nepřeháním, když řeknu, že mi ICO změnilo život a jsem pyšný na to, že to byla tvorba geniálního pana Uedy. Gratuluji ke 20. výročí, jako fanoušek se těším na vaše další nové hry.“

ICO vytvořilo Japan Studio ve spolupráci se Sony před dvaceti roky pro konzoli PS2. Dílo o mladém chlapci s jménem Ico, kterého vesnice zavřela v pevnosti, protože se narodil s parohy, vymyslel a vytvořil Fumito Ueda.