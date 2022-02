Miyazaki si pozměnil lore Elden Ringu po svém. George R.R. Martin by mohl být v šoku

Režisér hry Hidetaka Miyazaki se vyjádřil o tom, jak moc FromSoftware pozměnil a upravil vybudovaný lore světa, který měl na starosti spisovatel George R.R. Martin.

Miyazaki si zkrátka nemůže pomoct. Elden Ring vrátí jedovaté bažiny

Postavy, jež slavný fantasy spisovatel vymyslel, existovaly ještě před tzv. “Roztříštěním“ ve světě Elden Ringu. Proto zůstalo na týmu z FromSoftware, jak interpretuje tuto událost a řekne, jak se postavy vlastně staly takovými nelidskými monstry, na jaká budou hráči během svého průchodu narážet.

Autor knižního fantasy Mistborn tvrdí, že měl napsat příběh k Elden Ringu on

„Bylo na nás, jak uchopíme všechny ty hrdiny a trochu je pozměníme do něčeho jiného, co předtím nebyli,“ sdělil Miyazaki pro Game Informer. „A myslím, že kdybychom dostali šanci to Martinovi ukázat a on by viděl hru i své postavy, věřím, že by byl trochu šokovaný. Když je vymýšlel, opravdu si představoval něco více lidštějšího s tradičními příběhy lidského dramatu. Doufám, že se přes to přenese.“