Miyazaki si zkrátka nemůže pomoct. Elden Ring vrátí jedovaté bažiny

Stejně jako ve všech předešlých Souls hrách i v Elden Ringu narazíme na toxické bažiny, které se staly noční můrou takřka každého hráče, který FromSoftwarovské tituly pokořil.

Pro GameInformer tvůrce soulsovek a Elden Ringu Hidetaka Miyazaki nedávno uvedl: „Když jsem pracoval na této hře, znovu jsem v sobě objevil lásku pro vytváření jedovatých bažin. Vím, jak na ně lidi pohlíží, ale já si najednou uvědomil, že jsem zrovna uprostřed navrhování jedné z nich a prostě si nedokážu pomoct. Prostě se to děje.“

Tentokrát prý bažiny nebudou obsahovat jen jedovaté nebo toxické účinky, ale také něco, co se nazývá Scarlet Rot. Zní to rozhodně ze všech tří efektů nejhůře. Každopádně Miyazaki prý doufá, že se na to všichni těšíme. Nevíme jak vy, ale my už teď tušíme, že nás nejspíš čeká další strastiplná cesta, ovšem skrze krásně nadesignované prostředí.