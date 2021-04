MLB The Show 21: baseball nové generace | Recenze

Co baví Ochota učit nováčky

Různé možnosti hratelnosti

Náročnost pro všechny

Autentický zážitek

Režim March to October Co vadí Minimální generační posun

Začátky je třeba protrpět

Zdlouhavé předěly mezi činnostmi 7 /10 Hodnocení

Série MLB The Show každý rok přináší fanouškům baseballu exkluzivní podívanou, díky níž se mohou prohánět po nejslavnějších hřištích světa a bojovat mezi sebou o to, kdo je lepší. Pro mě osobně jde o první kousek z této série, který si zahraju a už delší dobu mě zajímalo, jaký že to vlastně ten videoherní baseball je. I proto jsem rád, že jsem si tento rok mohl MLB The Show osahat a vyzkoušet si, co všechno tato simulace sportu oblíbeného především v Americe nabízí.

Prvotní bolesti

Jakožto začátečník jsem se s nadšením a očekáváním do MLB vrhnul bez bázně a už v první chvíli po spuštění mi bylo jasné, že adaptace chvíli potrvá. Přece jenom jsem ovládací prvky vůbec neznal a musel jsem tak prozkoušet, co a jak funguje. Tady hned mohu bez obav chválit, protože MLB The Show si zjevně je vědomo, že hra nemá zas tak velkou hráčskou základnu a myslí i na nováčky. To je něco, co u spousty zavedených sérií tak trochu chybí a o to více si takového přístupu zde cením. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že hra letos poprvé míří na Xbox a do Game Passu, takže její přístupnost novým fanouškům bude nesmírně důležitá.



Hra vám hned na začátku dá na výběr, jak náročný zážitek chcete

Hned na začátku se vás hra zeptá, jakým způsobem ji vlastně chcete ovládat, ale především vám také nabídne, abyste si danou konfiguraci například u odpalů vyzkoušeli. Díky tomu si již před zahájením ostrého hraní otestujete, jaké nastavení vám sedí nejvíc a vlastně i celkově jak se hra ovládá. Právě ovládání jednotlivých činností je pro nováčky největší oříšek. Přece jenom nejde o příliš běžné mechaniky, které byste v podobné formě našli i u jiných sportovních her, a tak se vše učíte v podstatě od začátku.

Jednoznačně nejnáročnějším prvkem hratelnosti pro mě byly od samého počátku odpaly. Přesně ta část hry, která by měla být tou nejzábavnější, je zároveň velmi náročná na přesnost a dokonalé odhadnutí situace. Nečekejte tak, že ke hře přijdete a okamžitě budete sypat jeden homerun za druhým. Sám jsem za poměrně dlouhou dobu hraní zvládl pouze jeden a musím říct, že díky tomu, o jak výjimečný zážitek šlo jsem se cítil skutečně jako hráč, který od dětství snil o svém prvním homerunu ve velké soutěži a nyní se mu jeho přání splnilo.



Pozorovat svého hráče došlápnout na domácí metu je slastný pocit

Role nadhazovače je od samého počátku podstatně jednodušší, nebo se tak alespoň jeví. Hra vám dá několik možností různých nadhozů a vy si vybíráte, kam bude nadhoz směřovat a jakým způsobem ho hodíte. Pomáhat vám bude i catcher a barevně zvýrazněné prostory v zóně, které znázorňují, kam by bylo dobré mířit a jak míček hodit.

Dalšími složkami hratelnosti jsou potom chytání odpálených míčků a samozřejmě také zabírání met po úspěšném odpalu či jejich zavírání, pokud jste v poli. Nejméně intuitivní mi zpočátku přišlo získávání met, kde jsem často trošku trpěl na to, že jsem prostě omylem přeběhl a i když jsem nechtěl, můj hráč běžel na další metu, takže se nechal vyautovat a radost z úspěšného odpalu byla fuč. Naopak zavírání met mi přišlo velmi jednoduše vyřešené a k jeho ovladatelnosti jsem neměl takřka žádné výtky. Vše bylo od prvních chvil jasné a jinak tomu není ani u zachycování vysoko letících míčků, které vám umožní soupeře vyautovat suverénním chycením bez dopadu. Celkově je tak potřeba úvodní bolest trošku přetrpět. Odměnou za to ale je, že jakmile se vše naučíte alespoň trochu pravidelně zvládat, budete si hru nesmírně užívat.

Pro maniaky i rekreanty

Velkým pozitivem MLB The Show 21 je pro mě to, že hra nabízí něco pro každého. Ať už patříte k lidem, kteří si chtějí v rychlosti hodinku odfrknout po práci, nebo jste herními maniaky, kteří rádi tráví u podobné hry desítky a stovky hodin, budete se cítit jako doma.



V rámci Road to the Show budete hodně řešit komunikaci

Pro mě osobně bylo opravdu nejpříjemnější hraní režimu March to October, a to z jednoduchého důvodu. Hra v tomto režimu byla nenáročná, nenutila k řešení složitostí a prostě vás házela do zápasů, v nichž se vždy do hry dostanete v určitém momentu a vaše počínání určí formu týmu na několik dalších zápasů. Někdy naskočíte až v samotném závěru, jindy odehrajete skoro celý zápas. Díky tomu nejsou zápasy jednotvárné a nabízejí mnohdy opravdu příjemné drama.

Režim Road to the Show vám umožní zaměřit se na svého vlastního hráče. Budete budovat jeho dovednosti, vybírat si perky a svoji specializaci či jednat třeba s trenérem o tom, jak byste chtěli hrát. Svého hráče navíc budete mít možnost využít i v dalších režimech včetně Diamond Dynasty, která je obdobou režimů, jež se objevují v dalších sportovních hrách a staví na budování mužstva z kartiček.



Za plnění úkolů a výzev vás hra odmění balíčky do režimu Diamond Dynasty

Když už se dostáváme k Diamond Dynasty, je důležité zmínit, že tento režim není ani zdaleka tak hladový jako u ostatních podobných her. Rozhodně do něj nebudete muset investovat desetitisíce korun, abyste dosáhli solidních výsledků a pokud budete pravidelně plnit výzvy, které hra nabízí, bude k vám hra poměrně štědrá. Navíc se mohou zlepšovat i vaši stávající hráči, takže pro vás budou mnohem déle použitelní a není nutné dělat neustálé změny.

Nenápadný next-gen

Ačkoliv jsem MLB The Show 21 hrál na PS5, musím říct, že pocit zážitku nové generace se mě nezmocnil. Po grafické stránce je posun oproti předchůdcům pramalý a kromě rychlého načítání či jednoduchého využití ovladače Dualsense jsem neměl v podstatě nic, co by mě překvapilo nebo nadchlo. Samozřejmě hra běží nádherně plynule i ve vysokém rozlišení, ale i když to dobrému pocitu ze hry přidává, není to něco, co by vás poslalo do kolen.



Dojem televizního přenosu je skvělý

Tak jako mnohé sportovní tituly, MLB se daří velmi dobře bodovat z hlediska prezentace. Ať už se bavíme o zvuku, nebo vizuálu, můžete si užívát zážitek, který se maximálně přibližuje sledování skutečného televizního přenosu. Nejsou to pouze komentátoři či grafika. Skvělý dojem budí i předzápasové podcasty, standupy moderátorů a další vychytávky, díky nimž se budete docela dlouho cítit hrou vážně pohlcení.