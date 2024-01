MMO ze světa série Horizon se začíná rýsovat. Pohánět ho bude Unreal Engine 5. Vydání je ještě daleko

Už v minulosti se k nám dostalo několik informací ohledně onlinovky pro více hráčů z postapokalyptické série Horizon. Poslední týdny se toho začíná rojit čím dál více, ale neznamená to, že bychom se měli odhalení dočkat v dohledné době. Díky inzerátu je ale jisté, že na MMO Horizonu Sony spolupracuje se společností NCSoft, která s tímto žánrem má nemalé zkušenosti. Momentálně vzniká pod označením Project Skyline.

Zajímavé je, že uživatel Kurakasis, který na X shrnul všechny útržky informací, ani jednou nezmínil verzi pro PlayStation. Místo toho padlo pouze PC a mobily. I přes to je ale mizivá šance, že by se toto pokračování Horizonu neobjevilo na PS5 vzhledem k tomu, že je to momentálně jedna z dvorních značek Sony.

Project Skyline má vznikat na Unreal Enginu 5 a NCSoft s jeho vydáním počítá až po uvedení hry Aion 2, kterou bychom měli očekávat v letošním nebo následujícím roce. Je tedy dost pravděpodobné, že od jejich Horizonu nás dělí ještě minimálně 2 roky. Vypadá to, že je projekt alespoň v dobrých rukách. Má na něm pracovat tým od značky Lineage v čele s Hong-Youngem Choiem.

NCSoft nám ještě dost možná napověděl, že finálním jménem multiplayerového Horizonu bude Land of Salvation. Nedávno si totiž studio tuto značku zaregistrovalo a vzhledem k tomu, že Horizon je jediný neoznámený projekt, o kterém víme, že na něm pracuje, se zdá být tato možnost pravděpodobná. Opět ale musíme upozornit na to, že se stále nejedná o oficiální informace, takže výsledek může vypadat přeci jen trochu jinak.

