MMORPG od Riot Games hned tak neuvidíme. Vývoj prošel kompletním restartem

Riot Games momentálně nejvíc těží z úspěchů League of Legends a Valorantu. I nadále ale pracují na novinkách, mezi které patří bojovka 2XKO a veleočekávané MMORPG, o kterém toho zatím víme pramálo. To se v dohledné budoucnosti určitě nezmění. Prezident společnosti Marc Merrill totiž na svém X účtu vydal update ohledně komplikací, se kterými se tým setkal při vývoji.

Jako první ubezpečil hráče, že na MMORPG ze světa Runeterry se stále pracuje. Musely ale přijít interní změny, kvůli kterým se resetovalo směřování celého vývoje. Důvodem je prý fakt, že původní vize nebyla nikterak odlišná od toho, co v současnosti můžete najít v jiných hrách. Nechtějí dělat to, co jste v tomto žánru mohli už vidět jen s tím rozdílem, že budete cestovat po jiném světě. Hodlají přinést evoluci pro MMORPG. To samozřejmě není nic jednoduchého, a tak je logické, že vývoj bude potřebovat hodně času.

Spolu s tím představil také Fabrice Condominase jakožto nového výkonného producenta týmu. Ten v minulosti pracoval v EA a BioWare. Vijay Thakkar, který na této pozici působil dříve, na MMO bude stále pracovat. Jen se přesune do role technického ředitele.

Pokud jste tedy vyhlíželi novinky o této hře, můžete si být jistí, že letos se jich určitě nedočkáme. Merrill uvádí, že okolo ní bude ticho dokonce několik let. Dobré zprávy pro nedočkavce to rozhodně nejsou, ale snad se díky tomu dočkáme něčeho pořádného. Mezi tím se alespoň budeme moci pořádně pustit do již zmíněné bojovky, jejíž vydání se chystá na příští rok.