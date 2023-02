Mobilní Apex Legends po necelém roce vypne servery. EA ruší i kapesní verzi Battlefieldu

Překvapivé zprávy přichází od studií EA ohledně jejich mobilních her. Jako první přišlo oznámení o Apex Legends Mobile, které bylo spuštěno během loňského května. Studio Respawn Entertainment na svých sociálních sítích oznámilo, že k 1. květnu 2023 budou vypnuty servery.

EA to ale bere zhurta a rovnou do ukončovacího procesu přihodilo Battlefield Mobile, který ani ještě nestihl vyjít. V oficiální zprávě je jako důvod zrušení uvedený vývoj herního průmyslu a strategie společnosti tím směrem, ve kterém by kapesní Battlefield nefungoval. Stále ale hodlají zapracovat na plném potenciálu Battlefieldu. Nyní stále vylepšují Battlefield 2042 a budoucí projekty jsou ve fázi pre-produkce.

U Apex Legends Mobile je to podobná písnička. "Faktory, které jsou mimo naši kontrolu, nám brání v tom, abychom přinášeli zážitek nejvyšší kvality, který si hráči zaslouží. Proto bude hra 1. května ukončena," píše studio Respawn ve vyjádření. Jsou to rozhodně zvláštní rozhodnutí. Apexu se na mobilech vcelku dařilo a Battlefield byl s vývojem docela daleko. Nesmíme zapomínat na to, co je EA zač, takže nás tyto kroky vlastně ani nepřekvapují. Na mobilní trh se snažilo proniknout už několikrát ale ve většině případů to skončilo neúspěchem.