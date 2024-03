Mobilní Call of Duty Warzone vyjde koncem března. Postup bude sdílet s ostatními verzemi

I když se většinou řeší pouze velké díly série Call of Duty, tak má masivní úspěch i její mobilní verze. K té se 21. března přidá také battle royale Call of Duty: Warzone Mobile, který po dlouhém čekání Activision představil s trailerem doprovázejícím vydání. Rovnou se můžete také předregistrovat na Androidu i iOS. Pokud tak učiníte, dostanete pár bonusů do začátku, jako jsou emblémy nebo zbraně.

Stejně jako na PC a konzolích půjde o free-to-play záležitost. Při vydání budou k dispozici mapy Verdansk a Rebirth Island. Skvělou zprávou pro fanoušky je, že postup bude mobilní verze sdílet s Modern Warfare III a klasickým Warzone. Pokud už tedy máte něco nahráno, nemusíte si zbraně levelovat od začátku. Stejně tak to funguje obráceně. Na cestách si můžete vylepšovat úroveň na mobilu a poté používat lepší zbraně na ostatních platformách.

Princip hry se nijak nemění. Na Verdansk je svrženo 120 hráčů a každý z nich se snaží o to, aby přežil jako poslední. Po první smrti to ale ještě nekončí. Dostanete druhou šanci v gulagu, odkud se po porážce vašeho soupeře vrátíte zpět na bojiště. Rebirth Island je pak o něco komornější. Do hraní se zapojí "jen" 48 hráčů a můžete se oživovat bez omezení, pokud je některý z vašich spoluhráčů stále naživu.

Podle prvotních záběrů vypadá mobilní Warzone velmi dobře. Activision tuto verze upravil tak, aby přesně seděla pro kapesní hraní. V nastavení najdete několik módu pro nastavení grafiky. Zahrát by si tak měli i majitelé slabších zařízení. Na vlajkových lodích pak budete moci grafiku naopak napálit na maximum. Pokud se nechcete spoléhat na dotykové ovládání, tak Activision rovnou přidal i plnohodnotnou podporu pro ovladače.

Battle royale bude ve Warzone Mobile určitě tím hlavním. Budete se ale moci pustit i do módů Team Deathmatch, Kill Confirmed a několika dalších na klasických mapách. V budoucnu samozřejmě můžeme očekávat přísun nového obsahu ve stylu klasického Warzone. Activision si také pochvaluje poznatky z omezeného testování, které loni probíhalo jen v několika částech světa. Díky tomu mohli vychytat neduhy mobilní verze a nyní jsou připraveni na vydání v plné parádě.

