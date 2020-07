Mobilní hraní bez Googlu: jak si telefony a tablety poradí na vlastní pěst?

Mobilní hraní patří v posledních letech mezi jedno z nejpopulárnějších odvětví zábavního průmyslu, především díky své přístupnosti a všestrannosti. Hraje se na telefonech, tabletech, handheldech i na chytrých hodinkách a na výběr je obrovské množství zařízení i příslušenství, aby si vybral opravdu každý.

Huawei patří mezi přední výrobce mobilních telefonů a hardwaru celkově a v České republice se vedle Samsungu a Applu řadí mezi ty populárnější, především díky výbornému poměru mezi cenou a kvalitou. Právě kvalita zařízení se poslední dobou neuvěřitelně zvedla a je tedy velká škoda, že po menší korporátní šarvátce přišel výrobce o veškerou podporu Googlu.

To znamená žádný Chrome, žádný GMail, Google Play, Google Pay či víceméně jakékoliv služby společnosti na telefonech s operačním systémem Android. Přednedávnem jsme si zaskočili na tiskovou konferenci Huawei, která se zaměřovala na budoucnost platformy bez Googlu a chuť se zcela osamostatnit byla jasně patrná. Huawei chce vlastní obchod pro aplikace, vlastní mobilní služby a víceméně rovnocennou alternativu pro Google. Cesta je ale dlouhá a trnitá a ačkoliv to nyní nevypadá zdaleka tak černě jako ve skromných začátcích vývoje tímto směrem, omezení jsou jednoznačná. Spousta her totiž na služby Googlu spoléhá a je nemožné je ani spustit.



Vlevo tablet MatePad Pro, vpravo telefon P40.

Telefony a tablety Huawei jsou však velmi populární i nadále. Co tedy dělat, pokud jste pařani tělem i duší a chcete si na zařízeních tohoto výrobce i nadále užívat parádní herní klání na cestách? Vzali jsme do ruky nejnovější profi tablet Huawei MatePad Pro a telefon Huawei P40 a vrhli se na zkoušení, co všechno nám hráčům projde.

Huawei AppGallery má co dohánět

Začněme tím nejjednodušším, a sice oficiálním obchodem výrobce, který má nahradit Google Play. AppGallery od svého prvopočátku nabobtnala solidním způsobem a většinou tam lze najít skoro všechny potřebné alternativy ke každodennímu využití - emaily, sociální sítě, mapy a další služby jsou přidávány takřka neustále. Stále jsme ještě na míle daleko ideálnímu stavu, ale už se s tím dá žít, pokud vyloženě nežijete Googlem.



Známých velkých her v AppGallery prozatím moc není.

Nás ale nezajímají aplikace, nás zajímají hry. A v tomto případě je situace zatím vyloženě žalostná. Už při zapnutí obchodu a otevření videoherní sekce na vás víceméně vybafne semeniště velmi pochybných projektů, mezi kterými je tu a tam schován oficiální kousek, známý z Google Play. Vidět mezi zástupem leváren ikonku závodů Asphalt 9 Legends bylo jako spatřit starého známého po deseti letech v zahraničí. A to není dobré.

Už při zapnutí obchodu a otevření videoherní sekce na vás víceméně vybafne semeniště velmi pochybných projektů.

Kromě toho, že je herní sekce jen velmi zběžně rozdělena do několika žánrů a kategorií je tu opravdu chaos. Huawei naštěstí začíná svůj obchod postupně a pomalu plnit smysluplnými hrami, nechybí tu tedy už závody Asphalt, válka tanků ve World of Tanks, několik populárních survival titulů v čele s Last Day on Earth a další maličkosti jako Epic Launcher s oblíbenou battle royale hrou Fortnite, je jich ale neuvěřitelně málo. Trošku bokem jdou populární hry jako Zombie Frontier 3, Clash of Kings nebo Guns of Glory, které nabízí solidní zkrácení času.



AAA projekty poznáte ihned podle vzhledu profilu hry, který je mnohem více profi.

Na co tedy narazíte v AppGallery především? Desítky a desítky otřesně vypadajících a podezřelých kopií známých her, které vypadají spíše na pokus hackerů vydolovat z vašeho bankovního účtu poslední korunu, než kvalitní inspirace nějaké známé hry. Chcete Minecraft? To je v pohodě, máte tu MultiCraft. Rádi hrajete zábavnou taškařici Hungry Shark Evolution? Nevadí, je tu Angry Hungry Shark. Přitom už na první pohled profilu hry máte nepříjemné nutkání zavřít celou AppGallery a pak i samotný telefon. Do šuplíku. Ve sklepě.



Do obchodu naštěstí dorazilo alespoň několik velkých herních pecek.

Je vidět, že se Huawei postupně snaží rozšiřovat svůj obchod známými hrami, nic opravdu špičkového tu však v tuto chvíli nenajdete. Pokud nepatříte mezi náruživé hráče, pravděpodobně vám i oficiální nabídka bude bohatě stačit a po stažení pár rychlovek do kapsy a do autobusu budete spokojeni. My pařani ale většinou chceme víc, a naštěstí je tu ještě několik možností, jak ukojit své hráčské choutky.