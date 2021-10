Mobilní pokračování PUBG s podtitulem New State vyjde příští měsíc

Jedním z prvních masivních úspěchů v žánru battle royale byly PlayerUnknown's Battlegrounds. Dnes už je hráči znají pouze pod zkratkou PUBG. Od vydání se v mnoha směrech změnilo, a i když začínalo na PC, jeho duchovní nástupce se přesune na mobilní platformy. PUBG: New State dorazí na Android a iOS 11. listopadu. Hned bude dostupné v 200 zemích s podporou 17 jazyků.

Jak už to u takových mobilních her bývá, půjde o free-to-play hru, která bude fungovat na sezónním modelu. Každou sezónu bude doprovázet nový obsah, stejně jako nový placený battle pass plný různorodých skinů. I když na to New State na první pohled nevypadá, tak je zasazený do roku 2051. Při vydání bude k dispozici čtveřice map, mezi kterými najdete i Erangel a Troi.

Podle vydavatele se do hry předregistrovalo přes 50 milionů lidí, takže zájem by určitě byl. New State slibuje hratelnost na stejné úrovni, jako v klasickém PUBG a větší soustředění na upravitelnost zbraní.

Zdroj: Videogamechronicle.com