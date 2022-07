Dáte mobilnímu spin-offu šanci?

Před nedávnem Ubisoft odhalil mobilní odnož populární taktické střílečky The Division. Resurgence nás opět vrátí do New Yorku a v autobuse se budeme moci spojit s přáteli a odhalit zase něco více z lore tohoto univerza.

Venku jsou nyní nové záběry ze hry, které konečně ukazují vše pěkně v akci. Jak bude titul vypadat a jak se bude hrát.

Titul se chystá na iOS a Android ještě v letošním roce.