Moder překopal kultovní Need for Speed 3 do Unreal Enginu 5. Chcete si zavzpomínat?

Staré dobré začátku legendární série v novém kabátku.

Hned jak se na veřejnost dostala nejnovější generace grafického enginu Unreal, vrhli se na ni nejen vývojáři, ale také modeři a komunita obecně. Po ranní veverce tu máme něco trochu hmatatelnějšího, a sice projekt modera Davida Kerekese, který vyrukoval rovnou s předělávkou kultovního závodů Need for Speed 3 do Unreal Engine 5.

Samozřejmě zatím jde pouze o ukázku, nikoliv funkční hratelný projekt, rozhodně se ale najde dost pamětníků, kteří by si něco podobného opravdu rádi zahráli. Patříte mezi ně?