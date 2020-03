Modeři už usilovně pracují na Half-Life: Alyx bez VR

Half-Life: Alyx sice vyšel pouze pro VR, ale Valve v podstatě omylem nechalo lidem prostor k tomu, aby to tak nezůstalo navždy. Ačkoliv vydavatel opakovaně upozorňoval na to, že tento zážitek si naplno užijete pouze prostřednictvím VR, modeři už pilně pracují na přepracování nového hitu do verze, kterou si zahrajete i bez zaplacení vysoké sumy za set virtuální reality.

Half-Life: Alyx totiž vyšlo i s debug režimem, který byl určený pro testování a nabízí hromadu možností, které by jinak šikulové z internetu neměli. Valve později debug mód stáhlo, ale někteří hráči ho stihli objevit dříve a mohou tak využít jeho potenciál. Při dataminingu se podařilo objevit také několik vývojářských příkazů, jako například "vr_enable_fake_vr_test", který umožňuje zobrazit ruce Alyx a vy tak můžete manipulovat s objekty ve hře či střílet, jak vidíte na videu výše.

Ruce jsou jinak animované a jinak i fungují. Důležité ale je právě to, že tuto variantu lze najít, protože to znamená, že by mohlo opravdu být možné si hru bez VR zahrát. Zásadní překážkou v cestě Alyx na monitory jsou prý zatím gravitační rukavice, jejichž dokonalá funkčnost je podmínkou k tomu, aby hru mělo smysl bez VR hrát. Právě rukavice totiž patří ke stěžejním prvkům celé hry.

Zatím není možné si Half-Life: Alyx bez virtuální reality zahrát, ale vypadá to, že jsme na dobré cestě. Zkusili byste Alyx bez VR, kdyby se ta možnost naskytla?