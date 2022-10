Modern Warfare II bude vyžadovat ověření přes SMS. Na rozdíl od Overwatch 2 to platí pro všechny

Minulý týden jsme psali o tom, že pro některé hráče zmizí nutnost ověření přes SMS při hraní Overwatch 2. Activision tuto formu ochrany hodlá využít i v případě nového Call of Duty, kdy to bude nutnost pro všechny hráče. Je to jen pár dní, co se s aktualizací stránek Activisionu tato informace objevila. Účet na Battle.netu tak budou muset mít propojený se svým telefonním číslem všichni hráči Modern Warfare 2, nové účty Overwatch 2 a také nové účty Modern Warfare z roku 2019.

Activision tento způsob ověření opět zdůvodňuje hlavně tím, že se snaží vypořádat s podvodníky. S těmi má problém už dlouhá léta v klasickém multiplayeru i v battle royale Warzone. Pro někoho to nemusí být žádná velká věc, ale pro hráče s určitými tarify to může znamenat, že si nové Call of Duty nezahrají. „Mobilní telefony s předplacenými tarify nemusí se službou ověření fungovat,“ uvádí stránka podpory na Battle.netu.

Překvapilo nás, že se něco takového pro Call of Duty chystá vzhledem k tomu, že v případě Overwatch 2 Blizzard požadavky zmírnil a za nepříjemnosti se omluvil. S Modern Warfare II očividně Activision čeká další kolo negativní zpětné vazby. Je docela pravděpodobné, že stejně to bude fungovat i u Warzone 2.0, které má vyjít 16. listopadu. O něm ale v tomto ohledu zatím nepadla žádná zmínka.

