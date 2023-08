Modern Warfare III ukazuje záporáka. Do nového Call of Duty si hráči mohou přenést obsah z předchozího dílu

Začíná se nám rozjíždět informační masáž před vydáním letošního dílu série Call of Duty. V novém traileru na Modern Warfare III se objevuje Makarov, ultimátní hrozba, se kterou se v rámci kampaně budeme muset vypořádat. Ze hry samotné moc záběrů neuvidíte. To by se ale mělo změnit ve čtvrtek 17. srpna, kdy se chystá plnohodnotné odhalení.

Odhalení proběhne v rámci battle royale CoD: Warzone, ve kterém od čtvrtečních 19:30 našeho času odstartuje časově omezená událost Shadow Siege, kde se ve čtyřčlenném týmu pokusíte převzít kontrolu nad observatoří Zaya. Pokud úkol splníte, dostanete unikátní odměny a uvidíte i samotné odhalení Modern Warfare III. Activision v tomhle případě tedy volí pro odhalení podobný styl, jaký používá Epic ve Fortnite.

Také už je jisté, že si svoje odemčené zbraně, operátory a doplňky z Modern Warfare II budete moci přenést do letošního dílu. Stejně tak nepřijdete ani o svoji výbavu ve Warzone. Activision si připravil detailní vysvětlení ohledně toho, co všechno budou díly sdílet. Sdílení bude fungovat jen směrem z MW II do MW III, ne naopak. S sebou si budete moci vzít odemčené zbraně a skiny, ale třeba Tactical Amphibious Vehicle nebo některé prvky vybavení vůbec v novém Modern Warfare nebudou, takže doplňky s nimi spojené si přenést nemůžete. To platí i pro hudební Wartracks. Od 16. srpna byste měli přímo ve hře vidět, co si můžete nebo nemůžete převést.

Sdílení obsahu se bude týkat i Call of Duty: Warzone Mobile. Ať už budete hrát na mobilu či na PC nebo konzolích, můžete využívat stejné vybavení a sdílet se bude i postup. Jak přesně tohle bude fungovat, ale zatím nevíme. To nám má Activision dopodrobna osvětlit až blíže k vydání mobilního Warzone. Datum spuštění ale zatím neznáme.