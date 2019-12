Modifikace z Halo: Reach udělá střílečku z pohledu třetí osoby

Halo: Reach konečně po dlouhých letech opustilo svět Xboxu a zamířilo také do počítačového království, ve kterém se bude snažit rozšířit fanouškovskou základnu této populární série. Někteří hráči by ale radši viděli akci ve stylu Gears a jeden z autorů modifikací se rozhodl jim vyjít vstříc a přidat do moderní variace na Halo i možnost zahrát si s kamerou z pohledu třetí osoby.

Rozhodně jde o jeden z prvních, ale ani zdaleka ne posledních modů, které Halo: Reach a jeho nástupci nabídnou ve spolupráci s rozsáhlou komunitou. Pokud byste i vy rádi okusili, jak vypadá ikonická střílečka z pohldu třetí osoby, modifikaci můžete stahovat zde.