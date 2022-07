Mojang se vyjádřil k NFT. Zakázal používání blockchainových technologií v Minecraftu

Trh s NFT poslední dobou značně padá, ale stále se najde řada projektů, které je vytváří a obchodují s nimi. Podle nových pravidel Minecraftu už ale nebudou moci mít nic společného s těmito kostičkovanými světy.

Za poslední měsíce se rozjela hromada NFT (non-fungible tokens) projektů a ani herní průmysl se jim nevyhnul. Bylo logické, že se terčem lidí, kteří se na nich snaží vydělat, stanou světoznámé tituly. Minecraft se mezi nimi objevoval jako jeden z nejčastějších. Tomu ale bude brzy konec. Mojang se k technologii blockchainu vyjádřil ve svém prohlášení, kde mimo jiné uvádí, že v Minecraftu nic takého nebude podporovat ani nedovolí jiným, aby na jejich hře vydělávali tímto způsobem.

Pro stávající hráče, kteří se o NFT nijak nezajímají, to nebude znamenat žádnou změnu. S aktualizací pravidel bude veškerá technologie využívající blockchain integrovaná do Minecraftu zakázaná, takže vlastníci NFT spojených se hrou budou jejich používáním pravidla porušovat, což může znamenat blokaci jejich účtu. Některé projekty se zaměřovaly na prodej NFT skinů nebo rovnou celých světů. To vše už není povoleno a podle slov Mojangu ani v blízké budoucnosti povoleno nebude.

Důvodů, proč tato rozhodnutí učinil, uvádí hned několik. Jedním z nich je, že mentalita kolem NFT odvrací pozornost od hraní hry a zaměřuje se hlavně na vydělávání. Zmínka padla i o nesmyslně nastavených cenách, které se mohou vyšplhat do nemyslitelných výšin a nedlouho potom zase spadnout na minimum, což se stalo v posledních týdnech u spousty projektů. Mojang se také obává o spolehlivost technologie, skrz kterou jsou NFT do Minecraftu implementovány.

Za poslední rok se k blockchainu vyjádřila řada herních společností. Zatímco spousta z nich zájem neprojevila, našly se i výjimky. Jednou z nich je třeba Ubisoft. Ten má ale momentálně jiné starosti kvůli rušení a odkládaní projektů. Uvidíme, jak se k NFT postaví v budoucnu.

Zdroj: Minecraft.net