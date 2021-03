Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 - blátivá výzva | Recenze

Co baví Náročná hratelnost

Velká míra customizace

Oficiální licence

Editor tratí Co vadí Místy frustrující

Určeno především fanouškům série

Graficky neoslní

Minimální potenciál

Obsahově sotva průměrné 6 /10 Hodnocení

Covid necovid, italské Milestone to do nás bude prát za všech okolností jakoby nic. Tak jako je jisté, že zítra vyjde slunce je jisté, že tenhle tým bez nějakého nového přírůstku v portfoliu dlouho nezůstane. Protentokrát se mohou radovat fanoušci supercrossu, neboť právě dorazilo další pokračování již tradiční série amerických licencovaných závodů Monster Energy Supercross.

Cíleno na okraj

Jak jistě každého napadne, titul necílí na masové skupiny milovníků virtuálního závodění. V případě supercrossu jde spíše o okrajovou záležitost, určenou především milovníkům této série. Nejde pochopitelně o žádný problém a snaha vyplnit mezery na herním trhu je více než sympatická, má to však dopad na celkový přístup, zejména v oblasti samotné hratelnosti. K tomu ovšem později.



Editor postavy není zrovna obsáhlý

Monster Energy Supercross 4 vítá své nové hráče jednoduchým editorem závodní postavy v té nejelementárnější podobě. Jde dokonce o tak základní volby, že bychom si celý tento proces rádi odpustili. Tvorba postavy je v poslední době jistě velký trend, zde to ovšem rozhodně nebylo nutné. Naštěstí tyto dost nekonkrétní a bezduché závodníky moc často neuvidíte.

Všechno bohužel působí tak nějak lacině a trošku strojeně. Zvolit lze pohlaví, nějaký ten obličej, účes a šup na vybavení. Zde už je nabídka o něco zajímavější a díky licencovanému obsahu hlavně o dost věrohodnější. Zastoupeny jsou ty nejikoničtější značky sportu a vyberou si jak začátečníci, tak i pokročilí hráči.



Zajezdíme si v arénách i ve volné přírodě

Velká pozornost byla rovněž věnována vlastní customizaci, která je vzhledem k segmentu poměrně obsáhlá. Zastoupení zde našlo více než sto licencovaných značek a výrobců nejrůznějšího vybavení. Za vydělané penízky lze nakupovat helmy, rukavice, kombinézy či jednotlivé komponenty na závodní stroje. Některé mění jízdní vlastnosti, jiné jsou spíše estetického charakteru a některé nezaregistrujete vůbec, i kdybyste se snažili sebevíc. Každopádně penízky vydělané za závodění je naštěstí do čeho investovat. Výraznější změny jízdních vlastností či celkového vzhledu nečekejte. V tomto ohledu je Monster Energy Supercross 4 již ze své podstaty nenápadné.

Klasická náplň

Herní režimy nabízejí klasickou sestavu, kterou bychom v podobné závodní hře čekali. Singleplayerová větev zahrnuje volné jízdy, šampionát a obligátní kariéru, která je pochopitelně středobodem celé hry. Ta je pojatá tak trochu spartánsky a ve své podstatě ne zrovna velkolepě, na druhou stranu však obsahuje veškeré klíčové aspekty, které by obsahovat měla.



Skoky je nutné během jízdy regulovat

Nic překvapivého. Začínáte jako naprostá nicka ve vesnické lize a postupně se propracováváte až na samotný vrchol, abyste se stali legendou sportu. No originální v Milestone zrovna nebyli, ale alespoň jdou rovnou k věci. V rámci kariéry je k dispozici strom dovedností, do kterého bude velice rádi investovat zkušenostní body. Vězte ale, že začátky skutečně nebudou jednoduché. Ostatně, celý koncept hratelnosti Monster Energy Supercross 4 není zrovna procházka růžovou zahradou. A je to právě zacílení na skutečné fanoušky, co umožňuje pojmout titul tak trochu v duchu částečné simulace.

V celkovém kontextu se rozhodně o simulaci nejedná, ale nečekejte, že závody budete projíždět na plný plyn s prstem v zadku. Ba naopak, zkrotit tyhle stroje je neskutečná výzva, a to dokonce i s aktivními asistenty. Klíčové je volit vhodnou stopu, regulovat plyn, vyrovnávat a přenášet váhu během skoků a rozhodně též sledovat ostatní závodníky, kterých je vždy plná trať. Připravte se tak na nekonečnou řadu držkopádů a mnoho frustrujících momentů, během kterých o sobě jistě začnete pochybovat. Nechybí ani možnost volby počasí, takže bahnitých kaluží si užijete do sytosti. V rámci hratelnosti navíc potěší možnost přizpůsobení úhlu kamery.



K dipozici je také fotorežim

Z posledních míst se ale brzy stane předposlední, poté se budete moci radovat z první patnáctky, desítky a až budete skutečně ostřílení, vystoupáte i na bednu. Monster Energy Supercross 4 rozhodně není pro netrpělivé hráče, ale vyžaduje pečlivý a klidný přístup. V ten moment si konečně budete schopni užívat celou kariéru, správu týmu, investování zkušenostních bodů či pozvolný postup vzhůru.

Do přírody na stroji

Mimo dovádění po amerických stadionech je k dispozici rovněž Compound, ve kterém se vydáte do otevřené přírody východoamerického pobřeží. Zde budete moci brousit své jezdecké dovednosti, objevovat místní krásy, a to buď single nebo v rámci dostupného multiplayeru. Nejde o žádnou slávu, ale spíše takové uvolňující poježděníčko a nenásilný prostor k tréningu bez většího tlaku. K dispozici je rovněž samotný online režim, bohužel díky malému počtu hráčů při rozjezdu hry jsme neměli možnost dostatečně otestovat.



TItul není určen vystrašeným poseroutkům

Co se technické stránky hry týče, během recenzování jsme nenarazili na výraznější problémy. Naštěstí jsme se nesetkali s žádnými bugy. Na PS4 Pro běžela hra bez problémů, i když ty otravné loadingy nebyly úplně příjemné. Po grafické stránce hra rozhodně neútočí na top level, vzhledem k velikosti studia lze ale udělat nějaké ty ústupky. Pokrok jistě viditelný je, nároky ovšem musí být reálné. K dispozici je rovněž verze pro novou generace konzolí, která slibuje 4K při 60 FPS a pochopitelně řadu dalších vychytávek.



K dispozici je taktéž povedený editor tratí

Zapomínat bychom rozhodně neměli ani na jednoduchý, i když celkem efektivní editor vlastních tratí. S trochou snahy tak lze během několika desítek minut vytvořit skutečně zdařilé okruhy, které můžete vesele sdílet s ostatními hráči. V tomto ohledu se meze tvorbě nekladou. Záleží pouze na vaší fantazii a kreativitě.