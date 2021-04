Monster Hunter Rise: obrana vesnice proti hordám bestií | Recenze

Co baví Noví společníci

Monster Hunter byl už od dob prvních dílů populární hlavně v Japonsku. Nejen, že na tamním trhu vycházely hry dříve než ve zbytku světa, ale po Monster Hunteru 2 se série přesunula na platformy Nintenda, které má v Japonsku snad největší hráčskou základnu. Do širokého povědomí se ji podařilo Capcomu dostat hlavně s dílem Monster Hunter World, který po dlouhé době zamířil na PlayStation, Xbox a vůbec poprvé také na PC, pokud tedy nepočítáme spin-offy. World představil několik novinek, které pro Monster Huntera nebyly úplně typické. Rise se v tomto ohledu vrací trochu dál do minulosti. I když si z Worldu také něco vzal, spíše se blíží Monster Hunteru Generations, který najdete také na Switchi.

Tvrdé začátky pro nové lovce

Pokud je tohle vaše první setkání se sérií Monster Hunter, tak pro vás začátky nebudou nic snadného. Sám mám v předchozím díle pár desítek hodin nahráno, a i tak jsem se stěží prodíral skrz desítky tabulek s popisky všelijakých funkcí. Rise na nic nečeká a všechno na hráče vyvalí v úvodních několika hodinách. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zrovna jednoduchou záležitost na pochopení, tak by tady tvůrci mohli trochu zvolnit a možná do toho hráče víc zapojit. Takhle totiž ze začátku strávíte většinu času pročítáním popisků, které občas ani nejsou úplně jasné. Je zkrátka potřeba si to ještě pořádně vyzkoušet.



Začátek není pro nováčky vůbec snadný

K tomu vás ale už nic netáhne. Rozhodně bych doporučil projít si na začátku alespoň tréninkové mise a chvíli pobýt na cvičišti. V klidu si tak můžete vyzkoušet, který typ zbraně vám sedí nejvíce. Navíc se během toho naučíte jednu z nových a dost užitečných mechanik – wyvern riding. Název této novinky mluví sám za sebe. Za pomocí nových wirebugů, ke kterým se ještě dostanu, osedláte oslabené monstrum a můžete ho použít v boji proti jinému. Během některých lovů si tak můžete zdolání příšery značně ulehčit, protože si navzájem dělají dost velké poškození. Samotné ovládání po osedlání není nic těžkého. Spíše jde o to, abyste se naučili, jak vůbec tuto možnost vyvolat. Bez tréninku bych na všechny způsoby přišel asi jen těžko.



Nechybí tu pár novinek, je to ale starý dobrý Monster Hunter

Zmínil jsem wirebugy, tak můžeme rovnou přejít k nim. Ve Worldu pomáhal lovcům s větší mobilitou vystřelovací hák. Wirebugy v Rise jeho funkci do jisté míry nahrazují, ale dají se s nimi dělat rozmanitější kousky. S jejich pomocí zdoláte i vysoké skály a dostanete se tak na místa, kam by to v předchozích dílech nebylo vůbec možné. Hodí se také i v boji. Každý typ zbraně je využívá pro jiný druh útoků. Z multiplayeru jsem ale vypozoroval, že tyto funkce wirebugů využívá jen zlomek hráčů. Lovec se bez nich sice obejde, ale pohyb po oblastech je mnohem příjemnější a plynulejší, když je dostanete pořádně do ruky. Na druhou stranu, žádný lovec, na kterého jsem narazil, se neobešel bez další novinky, kterou je čtyřnohý společník Palamute.

Monster Hunter World: Iceborne - bestie, ze kterých mrazí | Recenze

Společníci do každé situace

Kočičáci druhu Palico, kteří lovcům pomáhají na lovu, samozřejmě nechybí. V Rise vás ale doprovází hned tři společníci. Tedy v případě, že hrajete sólo. Do multiplayeru si můžete vzít pouze jednoho z nich.

Palamute je velký pes, který vám pomáhá v boji, ale hlavně ho budete využívat jako dopravní prostředek. I když ani jedna z pěti zdejších oblastí není tak velká, jako ve Worldu, tak rychlost Palamuta jistě oceníte. Navíc je díky němu farmení materiálů mnohem pohodlnější. Abyste cokoliv sebrali, nemusíte ani slézat z jeho hřbetu. Doufám, že na Palamuty Capcom nezanevře v případném dalším díle. Za mě jsou totiž tím nejlepším přírůstkem, který do série Rise přinesl.



Po světě rozhodně nebudete pobíhat sami

Zatímco Palamuta budete mít u sebe neustále, druhého nováčka si většinou ani nebudete všímat. Je jím sova Cohoot, která se do lovu nijak aktivně nezapojuje. Jeho jediná role je navigace. Hned na začátku každé mise vidíte, kde jsou monstra, popřípadě materiály, které potřebujete sehnat. Díky Cohootovi úplně odpadá stopování. Lovy tak více odsýpají. I bez toho ale na některých z nich strávíte dlouhé chvíle. Stejně jako v předchozích dílech ani v Rise není lov záležitost na pár minut.

„Díky Cohootovi úplně odpadá stopování.“

Kromě klasických lovů do Rise jako novinka přibyla Rampage. To jsou mise, během kterých bráníte vesnici Kamura před vlnami potvor. Nečekejte od toho nic jiného než klasický tower defense. Dle mého by si zasloužili ještě nějaká vylepšení. Raději bych šel na klasický lov než stát u velké kuše či děla a odstřeloval přicházející potvory. Alespoň že do nich hráče nic příliš nenutí. Prvních pár rampage misí pro mě bylo docela chaotických. Stejně jako v začátcích hry se Rise ani tady příliš nezabývá vysvětlováním a po letmém úvodu jste rovnou hozeni na bojiště. Na pochopení to ale nic složitého není.



Bránění vesnice zabavá jen při prvních pár útocích

Na rampage je navázaná celá příběhová linka, která je v Rise opravdu banální. Monster Hunter sice nikdy příběhem tolik nevynikal, ale tady je úplně na vedlejší koleji. Vesnice Kamura se s nájezdy monster nepotýká poprvé. Nyní je na vás, abyste se s nimi vypořádali. To platí hlavně pro monstrum Magnamolo, kterého se obávají všichni zdejší obyvatelé. Nicméně tentokrát není tou nejhorší části rampage. Příběh je sice vyprávěn skrz pěkné animace, ale těch je trestuhodně málo. Zdejší svět má přitom potenciál na mnohem záživnější dějovou linku. Takhle to působí jen jako výplň.

Stejně jako klasické lovy se i do rampage můžete pustit až ve čtyřech hráčích, ať už jsou to přátelé nebo náhodní lovci. Jelikož je Nintendo stále nechvalně známé svými online službami, tak jsem se o funkčnost multiplayeru docela obával. Naštěstí jsem kromě lehkých lagů na žádný problém nenarazil. Větší počet lovců stejně jako v předchozích dílech ale neznamená, že monstrum půjde k zemi během chvíle. Obtížnost se plynule mění podle toho, kolik hráčů se zrovna účastní mise.



Multiplayer tu naštěstí funguje skvěle a pěkně zpestří lov

Capcom také velmi mile překvapil tím, jak na Switchi zvládl optimalizaci. Grafické kvality Monster Hunteru Rise samozřejmě nedosahují k Worldu. Na to Switch přeci jen nestačí. I tak se vývojářům podařilo vytvořit parádní prostředí. Je vidět, že si dali záležet na postavách, jejich zbrojích a samotných monstrech. Prostředí sice tak vzhledně nevypadá, ale kdo by během lovu obří bestie zkoumal textury kamenů.

Důležité pro mě ale hlavně je, že všechno běží naprosto plynule za každé situace. Ať už jsem hrál v handheld režimu nebo v doku, tak se počet snímků za sekundu neustále držel na 30. Jediná situace, kdy jsem si všimnul menších pádů byla, když jsme ve čtyřech mlátili jednu z potvor a všude kolem létal jeden efekt za druhým. Jedna taková situace během desítek hodin hraní je za mě výborným výsledkem.

Monster Hunter World: pořádné lovecké RPG (recenze)

Na rozdíl od předchozích dílů už Monster Hunter Rise nevyužívá engine MT Framework. Stejně jako spousta dalších titulů Capcomu přešel na RE Engine, který byl původně vytvořen speciálně pro Resident Evil VII. Je vidět, že zvládá mnohem více, než hororovky z pohledu první osoby a očividně si rozumí i se Switchem, i když tam jsme jeho možnosti zatím moc nemohli vidět. Kromě nového Monster Hunteru na něm totiž na Switchi běží pouze remake Ghosts ‘n Goblins.



Graficky se povedly hlavně zbraně, brnění a monstra

Rise bude Capcom stejně jako předchozí díly podporovat novým obsahem i po vydání, takže v budoucnu jistě budete mít důvod se k němu zase vrátit. Začíná se také mluvit o masivním datadisku v podobném stylu, jako byl Iceborne pro World, který by měl přijít v příštím roce. Na 100% už je ale potvrzené, že v proce 2022 vyjde Monster Hunter Rise také na PC. Na Switchi má tedy pouze časovou exkluzivitu.



Na PC se v příštím roce dočkáme graficky vylepšené verze hry

Pro nováčky bude Rise v začátcích docela peklo, ale jestli se zvládnete prokousat skrz pár úvodních lovů a dostanete ho pořádně do ruky, tak bezpochyby poznáte, v čem tkví kouzlo Monster Huntera. Pocit při tom, když se vám nějakou z obávaných potvor konečně podaří dostat k zemi po boji dlouhém desítky minut, je nezapomenutelný. Další desítky hodin pak strávíte sháněním materiálů na ty nejlepší zbraně a zbroje nejen pro sebe, ale i svoje společníky. Capcom se s tím na Switchi vypořádal velmi dobře, a i když by několik podstatných vylepšení neuškodilo, Rise se směle může zařadit po bok svých úspěšných předchůdců.