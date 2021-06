Monster Hunter Stories 2 si můžete vyzkoušet už příští týden. Rise čeká nový obsah

Pokračování příběhového Monster Hunter Stories vychází už 9. července na Nintendo Switch. Budete si ho ale moci v Trial verzi vyzkoušet už příští týden, konkrétně 25. června. Vypadá to, že půjde o ukázku z úvodu hry, protože vaši uloženou pozici si můžete přenést do plné hry.

Stejně jako Monster Hunter Rise budou i Stories 2 dostávat po vydání obsah zdarma. V prvním updatu do hry zamíří Palamut z Rise, kterého budete moci mít jako svého společníka v boji.

Oproti tomu i do Monster Hunteru Rise míří nový obsah v rámci bezplatných updatů. Kromě nových variací monster se můžete těšit třeba na nový set brnění, který se odvíjí od výbavy hlavní postavy Stories 2. Kromě toho také do hry přibydou nové placené doplňky. To se ale týká pouze kosmetických věcí a tanečků, které během lovu stejně nevyužijete.