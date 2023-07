Mortal Kombat 1 představil další staré známé a první Kombat Pack. Vypůjčí si hrdiny z The Boys nebo Invincible

Mortal Kombat 1 nám za chvíli bude klepat na dveře, a tak tvůrci pomalu ale jistě představují další přírůstky do soupisky bojovníků. Tentokrát je to docela nabité, protože kromě traileru zaměřeného na bojovnice Umgadi, jsme se dočkali také drobné ochutnávky na první Kombat Pack, což je zdejší název pro DLC. V něm se objeví i postavy z dalších známých značek. Vedle Homelandera z The Boys a Omni Mana z Invincible je to také Peacemaker. Kombat Pack pak doplní Quan Chi, Ermac a Takeda.

Všechny tyto postavy bychom měli dostat přímo do ruky. Balíček ale bude zahrnovat i pětici Kameo bojovníků, které si během boje můžete zavolat na pomoc, ale sami za ně přímo hrát nemůžete. Do tohoto výčtu spadá Ferra, Johnny Cage, Khameleon, Mavado a Tremor. Pokud jste stále nezahlédli jméno svého oblíbence, tak není potřeba smutnit. Určitě to není jediný Kombat Pack, který se pro Mortal Kombat 1 chystá.

I v příběhovém traileru se také najdou zajímavé přírůstky, které jistě zahrají na nostalgickou strunu dlouholetým fanouškům. Vrátí se třeba Baraka, který sérii doprovází od druhého dílu. Většina pozornosti traileru se ale věnuje Li Mei, která se také v sérii objevuje už od dob Deadly Alliance. Ze čtyřky si pak můžete pamatovat bojovnici Tanyu, která nebude chybět v soupisce ani tentokrát.

Zatím to vypadá na docela rozmanitou sortu bojovníků. Jejich charaktery a záměry ale mohou být jiné, i když jsou podobní svým verzím ze starších dílů. MK1 totiž restartuje celý vesmír série. Pokud vás zajímají podrobnosti o každé z postav, zamiřte na oficiální Twitter, ehm, tedy Xkový účet hry, kde se objevují obrázky s krátkým představením toho, co je každá z postav zač.