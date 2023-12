Mortal Kombat 1 přidá podporu hraní mezi platformami v únorovém updatu. Switch ale vynechá

Nový Mortal Kombat (naše recenze) zažil velmi slibný start a stále se těší slušné popularitě s každým přírůstkem do soupisky bojovníků. Mezi ty nejaktuálnější patří čaroděj Quan Chi a v příštím roce dojde i na Homelandera. Postavy a sezóny pro mód Invasions ale nejsou to jediné, co v budoucnu hru rozšíří. Komunitní manažer Tyler Lansdown řekl, že v únoru přijde podpora hraní mezi platformami. Platí to ale pouze pro verze na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Upřímně se moc nedivíme, že Nintendo Switch není součástí tohoto výčtu. Zdejší verze Mortal Kombat 1 totiž ani zdaleka nedosahuje takových kvalit jako na ostatních platformách, i když se od vydání alespoň trochu zlepšila díky patchům s opravami.

Zatím nevíme, jestli půjde crossplay vypnout. Některým hráčům tato funkce u ostatních her není příliš po chuti. U bojových her ale přeci jen neudělá takový rozdíl. Důležité je, aby na tom bylo připojení mezi hráči co možná nejlépe.

Nemusíte se bát, že by přidávání nového obsahu do Mortal Kombat 1 v dohledné době ustalo. S vydáním všech postav v rámci prvního Kombat Packu jistě záhy dojde k odhalení dalšího balíku s novými bojovníky. Vedle toho také Ed Boon, který vývoj vede, potvrdil, že se počítá s větším příběhovým rozšířením, které s sebou přinese i velké překvapení. Čeho se bude týkat, ale zatím neprozradil.