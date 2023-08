Mortal Kombat 1 v novém traileru vítá ještěří legendu a Havika, který vás zmlátí vlastní utrženou rukou

Studio NetherRealm nám v předchozích týdnech ukázalo několik traileru, které potvrzují návrat starých známých postav, které se v Mortal Kombat 1 představí v novém světle. Do tohoto výčtu se s novým filmečkem Banished přidává další trojice s jednou Kameo bojovnicí. Jednoznačně největší ohlas sklidil Reptile, který tentokrát bude v boji využívat svoji lidskou i ještěří podobu.

Nemalé nadšení si vysloužil i Havik s jeho neobvyklým brutálním stylem, kdy mu nedělá problém doslova si urvat svoji ruku, přetáhnout s ní nepřítele a následně ho probodnout kostí, která mu trčí z rány. Tenhle chaotický maniak se v sérii poprvé objevil v Deception z roku 2004. V posledních dílech se pouze mihnul jako nehratelná postava, takže po dlouhé době bude i součástí hlavní soupisky.

Havikovi po boku stojí démonka Sareena, která se zařadí do soupisky Kameo bojovníků. Nedivili bychom se, pokud je to poprvé, co o ní slyšíte. Často se v Mortal Kombatu totiž neobjevovala. Největší dopad měla nejspíš v Armageddonu z roku 2006. Démonka to ale v novém díle nebude jediná. Poslední představenou bojovnicí je Ashrah, která se od zmíněného Armageddonu objeví v soupisce poprvé. I když je to démon, tak se své temné energie zbavila natolik, že na první pohled vypadá jako člověk.

Styl každého z odhalených bojovníků je samozřejmě brutální, jak se patří. Reptilova fatalita, kdy svého protivníka zhltne a polovinu následně vyplivne, vypadá opravdu šťavnatě. Určitě ale ještě s oznamováním tvůrci nekončí. Do vydání 19. září se tedy můžete těšit ještě na další krvavé ukázky.