Mortal Kombat 11: Aftermath - a jedeme znovu | Recenze

Verdikt

Otázkou zůstává, zda vám Aftermath za to stojí. Cenovka se totiž pohybuje kolem 1000 Kč, a to je za pár hodin příběhu a pár postav navíc opravdu hodně. Nepomáhá tomu ani fakt, že spousta aktualizací dostanete jako majitelé původní hry zcela zdarma a v případě rozšíření tedy opravdu platíte jen za "pár" věcí. Ve výsledku je to tedy jednoduché. Pokud nevlastníte Mortal Kombat 11, rozhodně vám doporučujeme pořídit si komplet Kolekci se vším všudy. Pokud ale přemýšlíte jen o Aftermath, zamyslete se, zda se vám to vyplatí.