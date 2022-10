Mortal Kombat oslavil 30 let. Ed Boon, spoluzakladatel značky, prozradil zajímavosti z vývoje

Jedna z nejúspěšnějších bojových sérií slaví kulaté výročí a k té příležitosti si jeho tvůrci kromě vzpomínkového videa připravili i pár perliček z vývoje. V rozhovorech nejčastěji vidíme jméno Ed Boon, který je s Mortal Kombatem už od jeho začátků a pracuje na něm i nyní ve studiu NetherRealm jako kreativní ředitel.

V dobách, kdy začínaly práce na prvním díle, byl na vrcholu popularity Street Fighter II. Boonův tým čítající 4 členy ale svůj projekt nebral jako něco, s čím by úspěch značky Capcomu napodobili. Při tvorbě měli naprostou volnost a pracovali stylem "co by mohlo být cool". To znamená, že co jim přišlo jako dobrý nápad, to se do hry pokusili zakomponovat. Občas to ale nevyšlo, protože technologie digitalizování reálných herců byla novinkou a tvůrci sami zjišťovali v průběhu vývoje, co s ní je a není možné udělat.

Mortal Kombat se jako jedna z prvních her zasloužila o to, že se začala řešit věková omezení. I přes nejrůznější kontroverze Boonův týmu ale vedení stále nabádalo, ať se to nebojí posunout ještě dál. U fatality, kdy Sub-Zero vytrhne nepříteli páteř z těla, si prý říkal, že tohle jim nemůže projít, ale nakonec se dostala až do finální verze. Kontroverzi kolem přehnané brutality prý neviděl jako velký problém, protože sám souhlasil, že by hry měly mít věková omezení.

Boon také zmiňuje, že od začátku samotného vývoje uplynulo 30 let už loni. To bylo v dobých, kdy ještě Mortal Kombat měl být projektem, kde se objeví Jean-Claude van Damme. Dokonce měli připravenou videoukázku, se kterou slavnému herci chtěli ukázat, jaká je jejich myšlenka. Nakonec z toho všeho ale sešlo a Boon si ani není jistý, jestli van Damme věděl, že měl být v roli Johnnyho Cage.

Mortal Kombat will be 30 years old in 2022. But 2021 marks 30 years since we actually BEGAN working on the game. To celebrate, it seemed like a fun idea to share some behind-the-scenes stuff. This clip shows how we created Scorpion’s iconic (GET OVER HERE!) spear move. (1 of 9) pic.twitter.com/3f1tdvjG9R — Ed Boon (@noobde) October 12, 2021

Po prvním díle netrvalo dlouho a přišlo pokračování. S ním přišlo poučení, že na některé věci z předchozích dílů se nesahá. "Mortal Kombat 2 byl tak velký, že jsme si říkali 'Všichni chtějí nové postavy.', ale ve skutečnosti chtějí nové postavy spolu se svými oblíbenci." Kano nebo Sonya Blade chyběli ve druhém díle. Ve trojce jste si zase nezahráli za Scorpiona nebo Raidena. S tím fanoušci nebyly zrovna spokojení.

U pokračování si Boon pochvaloval lepší technologie ke zpracování grafiky. "Měli jsme spoustu nového hardwaru a softwaru pro pořizování snímků a výsledky byly výrazně lepší." Nejen díky tomu si byli jistí, že se mohou posunout dál a udělal další díl o poznání lepší.

Po řadě dílu a spin-offů je nejnovějším dílem Mortal Kombat 11. I když nám konkurence jako Street Fighter nebo Tekken už svá pokračování představila, Boon říká, že na odhalení nového Mortal Kombatu ještě není ten správný čas. Fanoušci by kromě novinky ocenili ale i předělávky starších dílů. Většinu z nich si v současnosti jednoduše nezahrajete. Zanedlouho oslaví 20. výročí díl Deadly Alliance a nebylo by od věci tento oblíbený díl vrátit na světlo světa. Zatím to ale nevypadá, že by vývojáři měli v tomto směru s Mortal Kombatem nějaké plány.

Zdroj: PS.Blog, Polygon