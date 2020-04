Mortal Shell bude novou nekompromisní souls-like akcí

Mortal Shell se stává dalším z dlouhé řady RPG, která se pokusí navázat na slávu Dark Souls a žánru, který díky nim vznikl. Čeká nás všechno, co si fanoušci akčních hard core RPG na tomto žánru zamilovali. Hra bude mít nekompromisní bojový systém, ve kterém ale už z traileru můžeme hledat velmi originální prvky. Jak to bude s propracovaností RPG části hry zatím tvůrci neukázali, ale hra by prý měla nabídnout velmi hluboký systém vývoje postavy. Co ale na první pohled uchvátí je rozhodně grafické zpracování.

Ve hře by se hodně mělo pracovat s vaší duší, která nejspíše nabídne několik velmi specifických mechanik a měla by umožnit například ovládnout těla mrtvých bojovníků. Každé s jiným stylem boje. Jak přesně taková mechanika bude fungovat ale nevíme. Konkrétních informací je zatím pomálu, ale přinejmenším rozhodně tuto novou pecku dáváme do hledáčku, protože z toho, co jsme viděli to vypadá fantasticky.

Dočkáme se ještě letos na PC, Xboxu One a PS4. Hra projde i fází beta testingu, do kterého se později bude možné přihlásit.