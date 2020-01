Motion capture pro nové God of War už je nejspíše v plném proudu

Nové God of War už je podle mnoha zpráv spíše jenom otázkou času a vývoj dost možná je v plném proudu. Tyto teorie teď podporuje další nová informace, dle níž by mohlo s velkou pravděpodobností již probíhat motion capture pro druhý díl severského dobrodružství Krata a Atrea.

Feels good to be back in the suit.💪 @SonySantaMonica pic.twitter.com/JlfnZB1r8Q