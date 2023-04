Motorkářský RIDE 5 má být „nejautentičtější závodní simulací“. Vylepší kampaň a vrátí splitscreen

Vedle MotoGP tady není moc her, které by se věnovaly čistě motorkářským závodům. Série RIDE je ale výjimkou a studio Milestone do ní přispěje pátým dílem

24. srpna letošního roku. Posun bude znát už na první pohled, a to především díky tomu, že půjde o první hru tohoto studia, která vzniká jen pro současnou generaci konzolí.

RIDE 5 věnuje velkou pozornost vylepšení kariéry, ve které nás tentokrát bude doprovázet hlas vypravěče. Ten bude uvádět závody a dokreslovat celkový zážitek z cesty motorkářského závodníka. Do různých soutěží se nezapojují jen tak ledajací soupeři. Vašich 10 protivníků bude mít také vlastní osobnosti a příběhy.

Díky tomu, že tvůrce nebrzdí minulá generace konzolí, si mohou dovolit použít větší množství výkonu. Slibují, že tím vytvoří tu nejautentičtější simulaci závodů, která tady kdy byla. Tomu dopomůže třeba dynamická změna počasí. Nemusí ale zrovna hned pršet nebo sněžit, abyste poznali rozdíl v chování motorky. Vliv na ovládání bude mít i samotná okolní teplota. Fyzika motorek pak má být vylepšena v každém ohledu.

Samozřejmě to celé nebude jen o kampani. Vedle online multiplayeru se poprvé od druhého dílu do série RIDE vrací možnost hraní na rozdělené obrazovce. Bonusové body mají vývojáři také za to, že jejich novinka podporuje hraní skrz platformy. Tvůrci chtějí kromě toho zajistit dlouhou životnost hry skrz tvorbu komunitního obsahu. Hráči si mohou vytvářet vlastní soutěže nebo upravovat pravidla již existujících závodů.

Vývojáři s RIDE 5 chtějí také dát šanci hráčům, kteří se necítí na závodění s nastavením simulace. Najdete tady řadu asistentů, které vám pomohou si styl jízdy osvojit a postupem času vás naučí jezdit tak, abyste se obešli i bez nich.