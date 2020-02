Mount and Blade 2: Bannerlord konečně vyjde, Early Access spustí v březnu

Středověký simulátor bitev Mount and Blade 2: Bannerlord se konečně dostane mezi hráče. Hra, která původně byla oznámená už v roce 2012 se tak po dlouhých letech dočká svého vydání. V předběžném přístupu se jí nedočkavci budou moci pokochat už 31. března. Ve hře na vás čeká přes čtyřicet měst, stovka vesnic a také hrady s pořádně nekompromisními bitvami o ně. Oproti prvnímu dílu se přesuneme asi dvě stě let do minulosti.

Pokračování prvního Mount and Blade si můžete objednat na Steamu, Epic Games Store a webu TaleWorlds. Ačkoliv však titul už nyní vizuálně i mechanicky působí z dostupných záběrů poměrně zastarale, nepůjde o žádnou levnou záležitost. Abyste hru dostali, budete muset vytáhnout z kapsy rovnou 50 euro. První díl si ale získal velmi slušnou fanouškovskou základnu, která jistě na tuto cenovku byla připravená a nezaváhá ani vteřinu. Chcete-li mít bližší představu o tom, jak bude Bannerlord vypadat, můžete se podívat na ukázku starších verzí hry z průběhu vývoje.