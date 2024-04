MS Flight Simulator přináší experimentální letoun Dornier Do 31 a aktualizované Bádensko-Württembersko

Microsoft Flight Simulator sice vyšel před více než třemi lety, přesto jeho vývojáři stále pracují na dalších a dalších vylepšeních a novinkách. V úterý 16. dubna se hráči dočkali dvou velkých aktualizací: aktualizovaných měst v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa a experimentálního transportního letounu Dornier Do 31.

Stuttgart v MSFS

Aktualizované Bádensko-Württembersko

O aktualizaci City Update 6 jste na Doupěti mohli číst už v březnu, kdy ji vývojáři oficiálně oznámili. Během prezentace zaznělo, že přinese aktualizovaná města na jihozápadě Německa, nyní je zřejmé, že se jedná o Bádensko-Württembersko, tedy spolkovou zemi, která hraničí se Švýcarskem a Francií.

Vývojáři vybrali sedm měst, která nejlépe reprezentují tuto rozmanitou a živou oblast Evropy: Esslingen, Heidelberg, Karlsruhe, Kehl, Mannheim a Stuttgart v Německu a jako bonus přihodili francouzské město Štrasburk, které leží prakticky hned za německými hranicemi. Aktualizace obsahuje také třetí největší letiště v Bádensku-Württembersku – Friedrichshafen (EDNY), známé také jako Bodensee-Airport.

„Bádensko-Württembersko je jedním z geograficky nejrozmanitějších evropských regionů. Na území této spolkové země se rozkládá proslulý Černý les, řeky jako Rýn, Dunaj (včetně jeho pramene) a Neckar, několik jezer včetně Bodamského jezera a bohatá zemědělská oblast a vinice. Jeho města patří k nejvíce prosperujícím a nejživějším v celé Evropě a snoubí se v nich moderní architektonické zázraky se staletými historickými památkami.“ láká článek na oficiálním webu.

Heidelberg v MSFS

Experimentální letoun Dornier Do 31

Další velkou novinkou je experimentální vojenský letoun s proudovým pohonem, s kolmým vzletem a přistáním (VTOL) Dornier Do 31. V šedesátých letech minulého století ho vyvinula západoněmecká firma Dornier, a přestože byly vyrobeny pouze tři prototypy (sériová výroba nebyla nikdy zahájena), zůstává trvalým památníkem vynalézavosti v letectví.

Dornier Do 31

Letouny s kolmým vzletem a přistáním mohly operovat z tradičních leteckých základen, letišť nebo silnic a dálnic – stačil jim prakticky jakýkoli malý úsek betonu nebo asfaltu. Plán západoněmecké armády počítal se třemi stroj: stíhacím letounem EWR VJ 101, útočnou platformou VFW VAK-191B a velkým užitkovým letounem, který by mohl přepravovat vojáky a náklad.

Projekt Do 31 byl zahájen v únoru roku 1962. Firma Dornier sice neměla zkušenosti s tímto typem letadel, ale její konstruktéři získali zkušenosti s nácvikem krátkého vzletu a přistání (STOL) s letounem Do 29. Na jejich základě postavili Do 31 s proudovými motory určený pro přepravu až 36 vojáků, s bojovým nákladem 7 700 kg nákladu nebo jejich kombinaci.

Dornier Do 31

První prototyp Do 31 E1 zalétaný v únoru 1967 byl pouze dvoumotorový a nenesl ještě zdvihové motory. Druhý prototyp Do 31 E3 zalétaný 14. července 1967 byl již plně vybavený – pod křídlem byla zavěšena dvojice dvouproudových motorů s měnitelným vektorem tahu a na koncích křídla bylo ve dvou gondolách po čtyřech proudových zdvihových motorech. Projekt byl zrušen v roce 1970 kvůli vysokým nákladům, technickým problémům a změně požadavků.