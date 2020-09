Multiplayerová střílečka The Raid oznámena, podívejte se na trailer

Úplně nový titul nese název The Raid a vývojáři hráčům slibují, že se bude jednat o multiplayerové FPS se vším všudy. Hra bude zaměřená nejen na PvP, ale také na PvE, tudíž by si každý milovník stříleček měl přijít na své.

The Raid bude zasazený do pochmurného cyberpunkového světa hry Observer, v němž společnost Chiron Corporation pořádá krvavé VR turnaje, jejichž účastníci pochází z nejchudších vrstev společnosti. Proč? No, protože prachy.

Hráči jako účastníci klání tohoto turnaje budou soutěžit nejen proti četným hordám nepřátel, ale také samozřejmě mezi sebou. Cílem je vystoupat až na samotný vrchol věže, zabít bosse a odnést si cenu pěkně domů.

To rozhodně nezní snadně a hráči budou bojovat pomoci řady volitelných zbraní a svých jedinečných schopností. Kupříkladu budeme moct hrát za hackera a umět manipulovat jak s protivníky, tak se samotným prostředím.

O tom, kdy se Raidu dočkáme a na jakých platformách si ho budeme moct zahrát se zatím neví zhola nic. Snad na tyto podrobnosti nebudeme muset čekat příliš dlouho.