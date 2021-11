MultiVersus je bojovka od Warner Bros., ve které se objeví Batman, Shaggy i Tom a Jerry

Už před několika měsíci se po internetu potulovaly screenshoty z připravované bojovky Warner Bros.. Dnes jsme se konečně dočkali jejího oficiálního odhalení a z první ukázky je jasné, že MultiVersus bude spadat do stejného typu bojovek, jako jsou Super Smash Bros., Brawlhalla nebo nedávný Nickelodeon All-Stars Brawl. Pracuje na něm studio Player First Games a jedná se o free-to-play titul. Jeho vydání je plánované na rok 2022 pro PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5.

MultiVersus láká hlavně na soupisku hratelných postav. Kromě Batmana se budete moci chopit i role Supermana, Bugse Bunnyho a nechybí ani Arya Stark ze Hry o trůny. Každá z postav bude mít trochu odlišný herní styl. Vývojáři plánují v budoucnu přidávat další postavy, stejně jako herní módy a skiny.

Soupiska hratelných postav Batman (DC Super Hero)

Superman (DC Super Hero)

Wonder Woman (DC Super Hero)

Harley Quinn (DC Super-Villain)

Shaggy (Scooby-Doo)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Jake the Dog (Adventure Time)

Finn the Human (Adventure Time)

Steven Universe (Steven Universe)

Garnet (Steven Universe)

Tom a Jerry (Tom a Jerry)

Reindog (originální postava)

S vydáním bude hra obsahovat trojici módů. Vedle 2v2 se do sebe s ostatními můžete pustit v boji jeden na jednoho. Poslední mód pak hodí do arény 4 hráče, kde jsou všichni proti všem. Navíc nebude záležet na tom, kde hrajete. MultiVersus podporuje crossplay napříč platformami a stejně tak se vám bude přenášet i postup ve hře. Všechny odemčené postavy, skiny a další doplňky tak budete mít k dispozici kdekoliv.

Pokud byste se chtěli zapojit do předběžného testování hry, tak můžete zamířit na stránky hry a do testu se přihlásit. Třeba budete vybráni právě vy.