MultiVersus mizí ze scény. Bojovka s postavami od Warner Bros. se vrátí začátkem příštího roku

Bojovka MultiVersus, která je postavená na základech série Super Smash Bros., při svém uvedení slavila úspěchy. Nedlouho po první sezóně ale přišel obrovský úbytek hráčů. Konkrétně jejich počet klesl o 99 %. I když jsme se měli v létě dočkat třetí sezóny, plány se mění a MultiVersus 25. června zmizí z obchodů. Ve vylepšené podobě se pak vrátí na začátku roku 2024.

Je to trochu zvláštní tah, ale na jednu stranu ho lze pochopit tak, že MultiVersus byl vlastně stále pouze v otevřené betaverzi. Je to ale velmi neobvyklý osud pro hru, která loni vyhrála cenu za nejlepší bojovku na The Game Awards. V příspěvku na blogu vývojáři sami přiznávají, že musí zapracovat na kadenci přidávání nového obsahu včetně postav, map a herních módů. Od spuštění otevřené bety toho zkrátka do hry nepřibylo tolik, aby se k ní měli hráči důvod vracet.

Předělávky se dočká také systém postupu a zlepšit se má i netcode, na kterém funguje online hraní. Nemusíte se bát, že byste s koncem bety přišli o své nasbírané nebo nakoupené věci. Ke všemu budete mít stále přístup v offline módu The Lab a skrz lokální zápasy, pokud si hru stáhnete ještě před ukončením bety.

S tímto oznámením se také prodlužuje trvání season passu pro druhou sezónu ze 31. března až na 25. června. Do té doby stále budou moci hráči plnit každodenní mise. Pokud se vám ale toto oznámení nelíbí a chtěli byste vrátit peníze za nákupy, tak ta možnost tady bohužel není. V FAQ se píše, že podmínky o vracení peněz zůstávají stále stejné pro každou z platforem.

Začátkem příštího roku by tak měl přijít velký návrat, se kterým tvůrci slibují spoustu novinek. Tím hlavním ale bude, jestli se tentokrát podaří udržet MultiVersus na živu déle než jednu sezónu.