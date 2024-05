Mytický opičák předvádí bojové umění v novém traileru. Black Myth: Wukong vyjde v srpnu

Čínské studio Game Science nás na jejich souls-like RPG namlsalo už před třemi lety. Pomalu se ale čekání blíží ke konci. Během víkendového WeGame Eventu ukázali tvůrci Black Myth: Wukong v novém traileru. Zároveň opět potvrdili, že vydání je plánované na 20. srpna letošního roku, kdy si tuto novinku budeme moci zahrát na PC, PlayStaionu 5 a Xboxu Series S|X.

V traileru opičí hrdina předvádí nové parádičky a zároveň jsme dostali náhled na doposud neviděné druhy nepřátel. Podle dosavadních dojmů má slušně našlápnuto, aby se zařadil po bok dalších výborných souls-like titulů, jako je loňský Lords of the Fallen nebo Lies of P. Tentokrát ale budeme bojovat zase v úplně jiném prostředí. Wukongův svět si bere inspiraci z čínských pohádek a mýtů.