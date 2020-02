Na Amazonu se objevila PC verze akčního RPG Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn se už dříve stal předmětem spekulací o PC verzi a nyní je ještě více rozvířil internetový obchod Amazon ve svojí francouzské verzi, který na své stránky hru pro počítače uvedl. Oficiálního potvrzení jsme se ale nedočkali a musíme tak jenom doufat, že jde o únik informací, který se stal příliš brzkým zveřejněním. Ostatně úniků už bylo více než dost.

Stránka, která se na Amazonu objevila ovšem neobsahuje žádné konkrétní informace ani jiné náznaky toho, že jde skutečně o definitivní stvrzení počítačové verze. Při nejmenším je to ale zajímavá shoda náhod, protože Horizon bude brzy slavit třetí výročí od vydání. Právě k němu by se hra mohla objevit již v oficiální formě. Sony se k záležitosti zatím stále ještě nevyjádřilo. Pokud se ale sílící spekulace potvrdí, půjde o zlomový krok, který by se stal precedentem pro příchod konzolových kousků od Sony na počítače.