Na Battle.netu brzy nakoupíme v korunách. Blizzard chce zjednodušit nákupy a snížit poplatky

Na Epic Games Store už je dlouhou dobu zvykem, že u všech her najdete cenovku v českých korunách. Pro většinu dalších digitálních distribucí to ale neplatí. Třeba na Steamu stále nakupujeme v eurech. Battle.net, což je digitální obchod společnosti Activision Blizzard, v tomto ohledu chystá změnu a podobně jako Epic bude uvádět ceny v korunách. V mailu rozeslaném uživatelům uvádějí, že k tomu ale nedojde dříve než za měsíc.

Blizzard tak chce zjednodušit pořizování her na našem trhu. V praxi to může znamenat, že u některých titulů bude cenovka o pár kaček nižší, což platí i u zmiňovaného Epicu. Není to tak ale vždycky, takže musíme hlavně doufat, že přepočet nakonec nebude znamenat zdražení. Pokud máte v peněžence na Battle.netu nějaký zůstatek, převede se vám po těchto změnách na koruny podle kurzu vyhodnoceném společností FTSE Russell.

Konkrétně je potom řeč o měsíčním předplatném pro World of Warcraft. Jestli si WoWko stále platíte, tak se vás tato změna nijak nedotkne. Platby budou pokračovat bez přerušení dál, jen se vám budou účtovat v korunách, takže se nemusíte o nic starat. Stále samozřejmě platí, že předplatné můžete kdykoliv zrušit.