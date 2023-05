Na červnovou Xbox Showcase naváže Starfield Direct. Bethesda odhalí detaily o jedné z nejočekávanějších her letoška

Sezóna letních prezentací se blíží a pořadatel nám pomalu odhalují podrobnosti ohledně jejich konání. Velká akce Xboxu připadá na 11. června v 19:00 našeho času. Očekávání rozhodně nejsou malá. Microsoft má ve svých dvorních studií řadu her, o kterých nebylo slyšet už pěkných pár let. Mezi ně spadá třeba Fable nebo Perfect Dark. Na scéně určitě nebude chybět ani Forza Motorsport, která má vyjít letos.

Spoiler: budeme mluvit o hrách



Sledujte živě 11. června od 19:00 SELČ Xbox Games Showcase, po které bude následovat Starfield Direct: https://t.co/buJiv9iOOv | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/bWcAjzUvIj — Xbox CZ (@XboxCZ) May 3, 2023

Nezapomíná se ale ani na Bethesdu, která od roku 2021 spadá pod Microsoft. Jejich Starfield si vysloužil vlastní prezentaci. Ta proběhne hned po Xbox Games Showcase, Kolem této novinky je velký rozruch už dlouhou dobu. Měla vyjít už koncem minulého a následně v první polovině letošního roku, ale nakonec přišel odklad až na 6. září.

Je to první velké singleplayerové RPG od Bethesda Game Studios od vydání Falloutu 4 v roce 2015. Navíc je to zcela neprozkoumané univerzum, která má být podle dostupných informací opravdu obrovské. Příští měsíc nám toho Todd Howard tedy ukáže ještě víc a snad nepřijde další odklad, o kterém se v herní komunitě spekuluje. Máme se těšit na spoustu záběru z hraní, rozhovory s vývojáři a pohled do zákulisí vývoje.

Aby toho nebylo málo, 13. června v 19:00 našeho času proběhne Xbox Games Showcase Extended, kde uvidíme obšírnější ukázky z připravovaných her včetně různých rozhovorů. Všechny akce bude možné sledovat živě na Twitch.tv, YouTube nebo na Facebooku.

Zdroj: Xbox Wire