Na cestě je další asymetrický horor. Děsit nás bude The Texas Chain Saw Massacre

Další hororová vyvražďovačka vystrkuje růžky.

Nad asymetrickými online horory se poslední dobou roztrhl pytel, jak jsme ostatně rozebrali v naší čerstvé herní filosofii. A nyní je na cestě další. The Texas Chain Saw Massacre, jak již název napovídá, vás vezme do důvěrně známého filmového univerza a dorazí na PC a obě generace konzolí v roce 2023.

Ve hře se příběh točí kolem zmizení mladé studentky Marie Flores. Policie je bezradná a na záchranu se tedy vydává její sestra Ana a její tým kamarádů. Hra se inspiruje kultovním filmem z roku 1974 a hráči se tak ujmou roli buď skupinky přátel nebo notoricky známého zabijáka. Úkolem tedy bude buď splnit úkoly a utéct, nebo v roli zabijáka všechny dopadnout a překazit jim jejich pány.

Na nedávné akci jsme se také mohli podívat na první záběry ze hry.