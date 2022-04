Na cestě je další díl akční série Ghost Recon. Projekt je ale v rané fázi vývoje

Na další týmovku si ještě pěkně dlouho počkáme.

Před pár dny Ubisoft oficiálně oznámil, že končí podpora pro zatím poslední díl akční série Ghost Recon - Breakpoint. Servery samozřejmě budou i nadále udržovány naživu pro všechny aktivní fanoušky. Mnohem podstatnější informací ale je, že ve vývoji už je další díl série. Informuje o tom web Kotaku.

Nová hra nese kódové označení OVER a vývoj začal někdy před rokem s tím, že na trh by se mohl titul dostat v roce 2023. To je asi tak vše, co o projektu prozatím víme. Nejbližším titulem série se tak jeví zdarma dostupná PvP střílečka Frontline, která by měla dorazit v plné verzi ještě letos.