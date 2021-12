Na co se těšit v roce 2022? Kompletní přehled nadcházejících herních pecek

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - 20. ledna (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Hned z počátku roku budou mít co hrát hlavně hráči na PC. Míří k nim totiž dvojice výborných titulů, které byly dostupné pouze na konzolích. God of War je samozřejmě tou vyhlíženou záležitostí, ale Monster Hunter Rise fanoušky série jistě také potěší. Na Switch pak v lednu dorazí pokémoni v trochu jiném stylu. Vrátíme se do minulosti, kde lidé teprve regiony pokémonů prozkoumávali.

The King of Fighters XV - 17. února (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Life is Strange: Remastered Collection - 1. února (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

V únoru to bude pořádná jízda. Každý týden velký titul. Celé to odstartuje pokračování zombie akce Dying Light 2, ve které se podíváme do nového prostředí v dobře známém světě. O něco později pak budou moci hráči na PC odstartovat svoje dobrodružství ve free-to-play RPG Lost Ark. Stejně tak se pro ně chystá i pokračování strategie Total War: Warhammer.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - 18. března (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Od tohoto měsíce je to s konkrétními daty vydání velmi slabé. I kdyby během dubna nic jiného nevyšlo, tak věříme, že pokračování kultovního STALKERa fanoušky uspokojí dostatečně. Nedávno byly zveřejněny nové obrázky a zatím to vypadá nádherně.

Sons of the Forest - 20. května (PC)

Vampire The Masquerade: Swansong - 19. května (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Test Drive je kultovní závodní série, která velmi dlouhou dobu ležela u ledu. Luxusní bouráky, ještě luxusnější vily a poježděníčko v tropickém prostředí s dalšími hráči online, to byly základní prvky předchozího dílu. Ve zbrusu novém dílu se vydáme do Hong Kongu a rozhodně se vrátí také luxusní pojetí celého závodního světa.

Bez přesného data vydání

Evil Dead: The Game (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Grand Theft Auto 5 a Grand Theft Auto Online (PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Steelrising (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Scorn (PC, Xbox Series S|X)

Abandoned (PlayStation 5)

A Plague Tale: Requiem (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Bayonetta 3 (Nintendo Switch)

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (Nintendo Switch)

Arc Raiders (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Ark 2 (PC, Xbox Series S|X)

Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Baldur's Gate III (PC)

Vampire The Masquerade: Bloodhunt (PC, PlayStation 5)

The Callisto Protocol (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Company of Heroes 3 (PC)

Convergence: A League of Legends Story (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Cyberpunk 2077 (PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Zaklínač 3: Divoký hon (PlayStation 5, Xbox Series S|X)

The Dark Pictures: The Devil in Me

Dead Space (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Diablo Immortal (Android, iOS)

Digimon Survive (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Dune: Spice Wars (PC)

Evil West (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Ghostwire: Tokyo (PC, PlayStation 5)

God of War: Ragnarök (PlayStation 4, PlayStation 5)

Gotham Knights (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Graven (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Hello Neighbor 2 (PC, Xbox One, Xbox Series S|X)

Hogwarts Legacy (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Homeworld 3 (PC)

Kerbal Space Program 2 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch)

Pokračování Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Little Devil Inside (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

The Lord of the Rings: Gollum (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Nintendo Switch)

Marvel's Midnight Suns (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Metal: Hellsinger (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Metal Slug Tactics (PC, Nintendo Switch)

MutliVersus (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Nobody Saves the World (PC, Xbox One, Xbox Series S|X)

The Outlast Trials (PC)

Oxenfree II: Lost Signals (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch)

Park Beyond (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Prince of Persia: The Sands of Time Remake (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Redfall (PC, Xbox Series S|X)

River City Girls 2 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Salt and Sacrifice (PC, PlayStation 4, PlayStation 5)

Shadow Warrior 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Six Days in Fallujah (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Slime Rancher 2 (PC, Xbox Series S|X)

Sniper Elite 5 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Somerville (PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Song of Nunu: A League of Legends Story (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Sonic Frontiers (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Soulstice (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Splatoon 3 (Nintendo Switch)

Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X)

Syberia: The World Before (PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PC, Nintendo Switch)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Trek to Yomi (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Two Point Campus (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch)

Warhammer 40 000: Darktide (PC, Xbox Series S|X)

System Shock Remake (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Nezapomeňte na rok 2021!

