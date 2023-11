Na čtvrtém Zaklínači pracuje téměř polovina CD Projektu RED. Vývoj bude trvat minimálně další 2 roky

V posledním finančním reportu CD Projektu se i tentokrát objevilo pár zajímavých informací. Vedle toho, že Cyberpunk 2077: Phantom Liberty prodal 4,3 milionu kopií, přišla řeč také na pokračování Zaklínače. To vzniká pod označením projekt Polaris. Podle slov CEO Adama Kicińskiho na něj momentálně pracuje téměř polovina celého studia, což dělá zhruba 330 vývojářů. Do poloviny příštího roku by toto číslo pak mělo narůst ke čtyřem stovkám.

To ale neznamená, že bychom se brzy měli dočkat první ukázky z nového Zaklínače. Loni na podzim jasně zaznělo, že v té době by studio potřebovalo minimálně další 3 roky, než by mohlo ukázat něco pořádného, ale počítáme s tím, že to byl spíš optimistický odhad. Tvorbu také komplikuje to, že pro další projekty využívá studio Unreal Engine 5 místo vlastní technologie a zabere tedy nějaký čas, než ji dostanou do ruky.

Podobný scénář nastává i u pokračování Cyberpunku, které zatím známe jako projekt Orion. CD Projekt má momentálně čtvrtinu vývojářů ve fázi přesunu. Tým, který se staral o Phatom Liberty se přesouvá k pokračování jedné z těchto značek. Nejsou to ale ani zdaleka všechny novinky, na kterých tato polská společnost pracuje. Velmi se těšíme na předělávku prvního Zaklínače a zvědaví jsme také na jejich multiplayerové RPG, jehož vývoj podle posledních zpráv ale neprobíhá zrovna hladce.

Zdroj: IGN