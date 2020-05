Na detaily o The Elder Scrolls VI si počkáme ještě roky, tvrdí Pete Hines

Pete Hines z Bethesdy dal jasně najevo, že i přes odhalení prací na The Elder Scrolls VI se ještě zdaleka nemáme těšit ani na detaily o hře. Těch se podle všeho nedočkáme ještě několik let. "Bude to po Starfield, o čemž zatím nevíte nic. Takže pokud po mě chcete detaily nyní a ne za několik let, budu vás muset zklamat," odepsal Hines jednomu z fanoušků na Twitteru tázajících se na informace o nových Elder Scrolls.

Alright check it out @DCDeacon , let’s cut the sh$t, when can we expect some info on #TheElderScrollsVI ? We 👏 need 👏 this👏 #Bethesda #elderscrolls #XboxSeriesX — Quinton Meyers (@KilowattQ) May 10, 2020

Hra se přitom oficiálně představila už na E3 2018, když Bethesda přinesla jenom záběr na krajinu a nápis The Elder Scrolls VI. Ničeho víc jsme se nedočkali a mluvilo se spíše o jiných značkách. Že půjde o next-gen titul se tak nějak počítalo, ale nyní to vypadá, že i v rámci next-genu vyjde hra relativně pozdě. Přece jenom první detaily a několik let nebudí příliš optimismu. Podobně zdrženlivě se vyjadřoval i Todd Howard, který minulý rok řekl, že hra je ještě velmi daleko.

Nejvíce se spekulovalo o letech 2021 až 2022. Vývojáři ale očividně nechtějí moc mluvit ani o těchto vzdálených datech, takže nezbývá než počítat s tím pozdějším pouze jako s optimistickou variantou.