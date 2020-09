Na Instagramu kolovaly informace o vydání Elden Ring, šlo o vtip

Od herní události E3 z roku 2019 se fanoušci hutného fantasy Elden Ring takřka nedozvídají o zmíněné hře nic nového. Informace nepřichází doslova odnikud. Na žádné akci či streamu se hra neprobírá. Žádné zvěsti, žádné info - prostě nic.

Abyste se plně vžili do jejich hořké situace, je třeba říci, že fanoušci si založili jejich vlastní informační zdroj, skrze který mezi sebou sdílí různé anekdoty a jiné vtípky. Zkrátka cokoli, co by zmírnilo jejich tužbu po aktualitách ohledně Elden Ring.

Jako blesk z čistého nebe se na oficiálním webu vydavatele Bandai Namco zjevil odkaz, který čtenáře přesměroval na prapodivnou Instagramovou stránku bandainamcoenteurope (ta pravá je bandainamcoeu).

Ona Instagramová stránka hráče dráždila tím, že by se tento týden skrze akci TGS 2020 měli dozvědět konečně nějaké další informace. Jistého Lance McDonalda, který je mezi hráčskou komunitou již dávno známá osoba, nenechala podivně vypadající Instagramová stránka chladným. A světe div se, vypátral, že zmíněný účet byl založen ruskou e-mailovou adresou.

Nejsou jasné důvody, proč by to někdo dělal, a proto bychom celou situaci pravděpodobně měli označit za prachsprostý žert. Také je zvláštní, jak se vůbec zmíněný odkaz na podvodnou stránku dostal na oficiální web Bandai Namco.