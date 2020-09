Na korejském ratingovém úřadě se objevil remaster NFS: Hot Pursuit

Vypadá to, že se chystá předělávka Need for Speed: Hot Pursuit. Ačkoliv z úst samotné EA jsme o tomto projektu neslyšeli nic, na webu korejského výboru pro hodnocení a správu her se zjevilo hodnocení pro zmíněný remaster.

Znamená to tedy, že EA opravdu pracuje na znovuzrození populárního Hot Pursuit z roku 2010? Kdoví, jak již bylo řečeno, žádné oficiální oznámení prozatím neproběhlo. Nicméně korejská ratingová společnost pravděpodobně nějaký důvod měla, když vypracovala hodnocení k Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Tak uvidíme.